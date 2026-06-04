En la noche de este jueves 4 de junio, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, aparecieron con la camiseta puesta de la Selección Colombia en una entrevista virtual con el periodista Carlos Antonio Vélez.

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“Me pongo la camiseta, la llevaré con orgullo y asumiré cualquier responsabilidad que se produzca por cuenta de esa decisión que he tomado de manera libre”, indicó el candidato.

La situación se dio luego de que un juez de Bogotá emitió un fallo en el que le prohibió a Dela Espriella y a su movimiento Defensores de la Patria el uso de la prenda deportiva en el contexto de la campaña política.

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Frente a esto, el abogado, durante el diálogo con Vélez, aseguró que la medida va en contra de sus derechos a la libre expresión de su personalidad y la tildó de inconstitucional.

Además, señaló al presidente Gustavo Petro y a su candidato Iván Cepeda de estar detrás de la prohibición, aunque no se trató de una orden presidencial. En ese sentido, Restrepo fue más allá y aseguró que ese tipo de fallos son propios de las dictaduras que restringen las libertades.

¿Qué dice el fallo que prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia a De la Espriella?

La medida fue emitida por el Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que concedió una medida cautelar dentro de una tutela presentada por un ciudadano. Mientras se estudia el caso de fondo, la orden obliga a Abelardo de la Espriella y a los integrantes de Defensores de la Patria a abstenerse de utilizar la camiseta de la Selección Colombia en actos de campaña, publicidad, redes sociales y demás actividades proselitistas.

En la decisión, la jueza argumentó que la prenda se convirtió en un símbolo distintivo de la candidatura del abogado, situación que, a su juicio, afecta el derecho a la igualdad de quienes no respaldan ese proyecto político. El fallo señala que la camiseta terminó asociándose de manera directa con una campaña específica, pese a tratarse de un emblema que representa a todos los colombianos.

El despacho también indicó que la finalidad de la camiseta de la Selección Colombia es representar al país en escenarios deportivos y no servir como herramienta de promoción electoral. Por esa razón, consideró necesario preservar la neutralidad de los símbolos nacionales durante la actual contienda presidencial y evitar que se les atribuyan significados políticos o partidistas

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: