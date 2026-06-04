La decisión de un juez de Bogotá de restringir temporalmente el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actividades de campaña provocó una rápida reacción de Abelardo De La Espriella. El aspirante presidencial rechazó la medida y anunció que buscará revertirla por la vía judicial.

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La controversia surgió después de la primera vuelta presidencial, cuando la camiseta amarilla fue adoptada como uno de los símbolos visibles de la campaña de De La Espriella y de su movimiento Defensores de la Patria. La situación despertó críticas desde distintos sectores políticos, entre ellos Iván Cepeda, quien cuestionó que una prenda asociada al fútbol y a la identidad nacional terminara vinculada a una campaña electoral.

La discusión llegó incluso a la Federación Colombiana de Fútbol, que emitió un pronunciamiento oficial en el que pidió mantener a la entidad y a sus símbolos al margen de las disputas políticas que se viven en el país.

Posteriormente, el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá emitió una decisión provisional dentro del estudio de una tutela. La orden dispone que De La Espriella y los integrantes de su movimiento se abstengan de utilizar la camiseta de la Selección Colombia en actos públicos, redes sociales y eventos de campaña mientras avanza el proceso.

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Reacción de Abelardo de la Espriella a limitación en el uso de la camiseta de la Selección Colombia

La respuesta del candidato llegó por medio de un video en sus redes sociales en el que expresó abiertamente su desacuerdo con la decisión judicial y afirmó: “La camiseta de Colombia no se censura”.

Además, defendió el uso de la prenda como un símbolo nacional. En su comunicado aseguró: “La camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña. Es un símbolo de unión, libertad y orgullo nacional”.

🚨 ¡Tarjeta roja al autoritarismo! La camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña. Es un símbolo de unión, libertad y orgullo nacional. Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y… pic.twitter.com/MZjKtByaSG — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 4, 2026

Asimismo, sostuvo que la medida afecta libertades fundamentales de los ciudadanos.”Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país”, agregó.

Por esa razón, el candidato insistió en que mantendrá su postura frente al tema., De La Espriella concluyó su mensaje diciendo: “Por eso seguiremos portando la camiseta de Colombia con alegría, respeto y patriotismo. Porque la camiseta no se censura y Colombia es de todos. Si gana el Tigre, gana Colombia”.

Mientras tanto, el equipo jurídico de la campaña ya emprendió acciones para buscar la revocatoria de la decisión. A la discusión también se sumó José Manuel Restrepo, quien escribió en sus redes sociales: “Usaré la camiseta de la Selección Colombia cuando se me dé la gana. Esta camiseta la usaré cuando quiera donde quiera y las veces que quiera. No solo porque me siento orgulloso de mi país, sino las libertades individuales son principios fundamentales de nuestra democracia”.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: