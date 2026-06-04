En medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, rechazó las versiones que señalan que un eventual gobierno de ese sector eliminaría programas sociales como la matrícula cero o algunos subsidios estatales.

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Durante una entrevista con El Tiempo, el exministro aseguró que esas afirmaciones hacen parte de una estrategia de desinformación y defendió la continuidad de varios programas dirigidos a estudiantes y poblaciones vulnerables.

“La campaña de Cepeda ha intentado sembrar el miedo con mentiras: que vamos a acabar con la matrícula cero, con los subsidios, con los programas sociales. Es falso. Quien creó la matrícula cero fui yo, y le di financiación de largo plazo. No la vamos a eliminar”, indicó el candidato a la vicepresidencia.

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En ese sentido, insistió en que los jóvenes no deberían temer por la permanencia de ese beneficio en caso de una victoria de la fórmula encabezada por Abelardo de la Espriella.

¿Qué dijo José Manuel Restrepo sobre subsidios para adulto mayor?

El economista también respondió a los cuestionamientos sobre el futuro de los programas sociales. De acuerdo con sus declaraciones, la intención no es desmontar los apoyos existentes, sino revisar su funcionamiento para mejorar la focalización de los recursos y garantizar que lleguen a quienes realmente los necesitan.

“Vamos a mejorar el subsidio del adulto mayor, no a recortarlo. Los beneficios ya ganados por la clase trabajadora se respetan. Lo que sí vamos a hacer es darle mejores condiciones al microempresario para que pueda sostener esos costos”, agregó Restrepo en diálogo con el rotativo.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: