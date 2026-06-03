El candidato a la vicepresidencia de la República José Manuel Restrepo, quien acompaña en el tarjetón al aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, expuso las líneas estratégicas que adoptará su eventual administración frente a los subsidios y programas sociales que actualmente maneja el Gobierno de Gustavo Petro, de cara a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 21 de junio.

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En entrevista con Noticias Caracol, Restrepo salió al paso de los cuestionamientos sobre la continuidad de las ayudas del Departamento para la Prosperidad Social, desmintiendo versiones de la oposición. “Han usado las mentiras, nosotros vamos a incrementar a 400.000 pesos el de adultos mayores, también el de las madres cuidadoras y cabezas de familia, vamos a profesionalizar ese rol”, anunció el exministro. No obstante, aclaró que se realizarán recortes significativos en otras transferencias del Estado: “También vamos a eliminar subsidios innecesarios, como el de jóvenes en paz, jóvenes que terminaron asesinando a Miguel Uribe Turbay”.

Al abordar la situación de pobreza e informalidad que atraviesa el país, Restrepo criticó fuertemente el enfoque de la campaña de Iván Cepeda, asegurando que su propuesta genera más precariedad. Frente a esto, detalló un plan de cuatro ejes enfocado en la capacidad de ejecución para solucionar las necesidades básicas de la población. “El primer elemento es superar el hambre, 20 millones de colombianos no tienen para comer, tenemos un programa que se llama cosecha solidaria; segundo, hay que enfrentar el acceso al agua y el camino será un inventario del país para eliminar esa indignidad; el tercero es el acceso a la salud, y cuarto la vivienda, que este sea un país de propietarios”, argumentó.

Finalmente, el candidato vicepresidencial expuso su propuesta de enfoque para la población juvenil del país, marcando una distancia frente a las dinámicas de movilización del pasado reciente. Restrepo señaló que su apuesta se concentrará en ofrecer “jóvenes con empleo, emprendedores, con deporte” e hizo un llamado directo a la participación de este sector de la sociedad de cara a los comicios. “Lo que tenemos que lograr es invitar a la juventud que se manifieste, pero para reclamar sus derechos y que otra juventud no termine vandalizando y destruyendo el país”, concluyó en su intervención televisiva.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: