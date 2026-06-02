La celebración de la primera vuelta presidencial de Abelardo de la Espriella estuvo marcada por estrictas medidas de seguridad y por la ausencia total de fotografías o videos del encuentro privado que sostuvo con su círculo más cercano tras conocerse los resultados electorales. Según contó Néstor Morales en Blu Radio, luego del discurso del candidato y de la jornada pública con sus seguidores, el grupo se trasladó en un planchón por el río Magdalena hasta un muelle desde donde fueron llevados al lugar de la fiesta.

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Morales aseguró que el evento se realizó en una casa alquilada por De la Espriella en Puerto Colombia y que, desde el ingreso, los asistentes tuvieron que entregar sus teléfonos celulares. “No dejaron tomar fotografías, que es la razón por seguridad por la cual usted no va a ver nada de lo que pasó el domingo por la noche”, explicó y señaló que las medidas obedecieron a preocupaciones relacionadas con la seguridad del candidato.

De acuerdo con la versión entregada por el periodista, el equipo de campaña se encuentra en máxima alerta por supuestas amenazas contra la vida del aspirante presidencial. “Están en alerta porque saben que puede pasar algo en materia de seguridad. Me dicen que son amenazas en serio, muy fuertes, a la vida”, afirmó Morales durante su intervención radial.

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Entre los invitados a la celebración estuvieron empresarios, dirigentes políticos y algunos aliados de la campaña. Morales mencionó la presencia de Efraín Cepeda, integrantes del grupo político de Federico Gutiérrez, miembros de la comunidad judía, además de estrategas de la campaña y colaboradores cercanos del candidato.

También habrían asistido figuras como Rodrigo Lara y el candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo. Aunque el ambiente fue de festejo por el resultado obtenido en las urnas, Morales indicó que el evento transcurrió de manera reservada y bajo fuertes protocolos de protección para los asistentes.

Sobre el desarrollo de la reunión privada, el periodista señaló que “no cantó Abelardo de la Espriella, pero bailó toda la noche”, describiendo una celebración alegre que, según sus fuentes, terminó relativamente temprano. “Fue una celebración como corresponde, muy alegre, pero que terminó temprano, a la 1:00 a. m.”, relató Morales, quien insistió en que el aspecto más llamativo de la jornada fue el robusto esquema de seguridad desplegado alrededor del candidato presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: