La resaca electoral de la primera vuelta presidencial sigue generando todo tipo de reacciones entre las figuras públicas del país. Tras conocerse el preconteo del 31 de mayo, que dejó a Abelardo de la Espriella con una ventaja de más de 600.000 votos sobre Iván Cepeda, una de las voces más activas del petrismo en redes sociales rompió el silencio para fijar su postura de cara al definitivo balotaje del próximo 21 de junio.

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Margarita Rosa de Francisco, férrea defensora del Pacto Histórico, reapareció en su cuenta de X para enviar un mensaje de realismo político a sus seguidores, alejándose de las teorías de fraude y confesando el profundo dolor que le causaría un eventual triunfo de la oposición.

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A diferencia de otros sectores de la izquierda que cuestionaron los resultados de la Registraduría, la actriz y escritora fue tajante al señalar que el Pacto Histórico falló en conectar con las necesidades de una gran parte de la población, permitiendo que el discurso del candidato de la derecha calara profundamente.

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De Francisco reconoció abiertamente que la figura de Abelardo de la Espriella, a quien popularmente se le conoce en la contienda como ‘el Tigre’, representa una alternativa real y llena de “esperanzas” para millones de ciudadanos que votaron por su propuesta de orden.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la crudeza con la que describió el escenario de una derrota del progresismo en las urnas dentro de tres semanas. La artista no ocultó su vulnerabilidad pero dejó claro que, por encima de su tristeza, acatará el veredicto democrático.

“En tres semanas, si gana la derecha, lloraré, y a gritos; no les quede la menor duda. Y, en ese caso, habrá que respetar la decisión de un pueblo esperanzado”, reveló con total contundencia la famosa activista.

A pesar del descorazonador panorama para su causa, Margarita Rosa aseguró que no abandonará las banderas de la campaña y que mantendrá su activismo digital durante los días que quedan de contienda: “Por lo pronto, seguiré ayudando a visibilizar las propuestas de Iván Cepeda, porque creo plenamente en ellas”, sentenció, buscando reanimar a las bases del Pacto Histórico para el remate de las elecciones de 2026.