Durante años, Iván Cepeda Castro ha construido una imagen pública ligada a la defensa de los derechos humanos, las víctimas del conflicto armado y la oposición al establecimiento político colombiano. Su figura suele presentarse como la de un hombre enfrentado a las élites tradicionales del país. Sin embargo, detrás de esa narrativa existe una historia familiar mucho más compleja: una de las redes genealógicas más poderosas y extensas de la política colombiana del último siglo.

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Lejos de representar una ruptura total con el poder, la historia familiar de Cepeda muestra otra realidad: la de una familia que ha ocupado cargos clave en casi todas las corrientes ideológicas del país, desde el comunismo hasta el liberalismo, pasando por sectores conservadores y figuras cercanas al establecimiento tradicional.

Todo comienza a finales del siglo XIX, cuando varias familias cristianas maronitas llegaron desde Tannourine, un pueblo del norte del Líbano, huyendo de persecuciones religiosas. Entre ellas estaban los Chadid, los Turbay y los Harb, apellido que posteriormente se transformó en Guerra. Con el paso del tiempo, esas familias terminarían ocupando espacios centrales dentro de la política colombiana.

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Uno de esos inmigrantes fue Juan Chadid Raide, bisabuelo materno de Iván Cepeda. Instalado en Sincelejo, construyó un poderoso emporio económico basado en el comercio de telas, la ganadería, la agricultura, la hotelería y el tabaco. Los Chadid terminaron convirtiéndose en una de las familias más influyentes de Sucre.

Pero la verdadera transformación política llegó con una de sus hijas: Aura Chadid. Mientras varias mujeres de su familia se casaban con dirigentes liberales y conservadores de la Costa Caribe, Aura tomó un camino distinto. Se enamoró de Gustavo Castro, fundador y dirigente del Partido Comunista Colombiano. En una época marcada por la expansión de la Unión Soviética, Aura apostó por el comunismo como el camino político del futuro.

Y, de alguna manera, esa apuesta terminó funcionando.

Aura Chadid y Gustavo Castro tuvieron varios hijos que llegaron a ocupar posiciones de enorme poder dentro del Estado colombiano. Gustavo Dájer Castro Chadid fue ministro de Agricultura, gobernador y presidente del Congreso. Su hermano, Saúd Castro Chadid, se convirtió en uno de los hombres más poderosos de la Cámara de Representantes como director administrativo, aunque posteriormente fue condenado a diez años de prisión por peculado y falsedad. Yira Castro Chadid, madre de Iván Cepeda, fue periodista, dirigente comunista y concejal de Bogotá.

Yira se casó con Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica y una de las figuras históricas de la izquierda colombiana. Su asesinato en 1994 terminó convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos del exterminio contra ese movimiento político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró posteriormente responsable al Estado colombiano por ese crimen.

Sin embargo, la historia política de la familia no se limita a la izquierda. Ahí es donde el árbol genealógico de Iván Cepeda adquiere una dimensión mucho más amplia.

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Juan Chadid Raide tenía varias hermanas. Una de ellas fue Martha Chadid, de cuya línea familiar surgieron figuras como Julio César Guerra Tulena, senador y gobernador, además de uno de los grandes caciques liberales de la Costa Caribe. De esa misma rama también salió María del Rosario Guerra, dirigente del Centro Democrático y excandidata presidencial cercana al uribismo.

Otra hermana, María Chadid, dio origen a la poderosa rama política de los Name. De allí surgieron José Name Terán, ministro y senador durante décadas; José David Name Cardozo, también senador; e Iván Name, quien llegó a presidir el Senado de la República.

La tercera hermana, Benut Chadid, fue la raíz familiar de figuras como Alfredo Quessep, exalcalde de Sincelejo, y el congresista Jairo Fernández Quessep.

Es decir, mientras Iván Cepeda se consolidaba como una de las figuras más visibles de la izquierda colombiana, varios de sus familiares ocupaban espacios de poder dentro del liberalismo, el conservatismo, el uribismo y partidos tradicionales del establecimiento.

Por eso, más que representar una ruptura absoluta con el poder, Cepeda parece encarnar otra línea histórica del mismo. Una línea distinta ideológicamente, pero igualmente conectada con las estructuras políticas que han dominado el país durante generaciones.

Y el poder familiar no solo aparece por el lado libanés. Gustavo Castro, abuelo de Iván Cepeda, provenía además de una poderosa tradición santandereana. Su abuelo fue el general Domingo Castro, senador, magistrado y presidente del Estado Soberano de Santander. Y más atrás aparece el general Solón Wilches, uno de los grandes caudillos liberales del siglo XIX, tan influyente que incluso el municipio de Puerto Wilches lleva hoy su apellido.

Pero quizá uno de los detalles más curiosos de toda esta historia es el vínculo entre Iván Cepeda y Shakira.

Según el libro Una familia libanesa en Colombia, escrito por Fernando Dájer Chadid, el bisabuelo materno de Iván Cepeda, Juan Chadid Raide, pertenece a la misma línea familiar de Isabel Chadid Baizer, abuela de Shakira. Eso convertiría al senador y a la cantante barranquillera en primos lejanos, específicamente en cuarta generación.

La propia Shakira habría financiado una segunda edición del libro e incluso escribió un mensaje agradeciendo el rescate de la memoria de sus antepasados libaneses en Colombia.

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Así, detrás de la figura política de Iván Cepeda aparece una historia familiar marcada por presidentes del Congreso, senadores, ministros, caciques regionales, dirigentes comunistas y poderosas redes políticas que llevan más de un siglo presentes en Colombia. Una historia que demuestra que, aunque Cepeda se presente como contrapoder, en realidad pertenece a otra de las grandes tradiciones de poder que han moldeado el país.

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