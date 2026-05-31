El momento de la verdad ha llegado para Colombia. Tras una intensa jornada democrática, a las 4:00 p. m. en punto se cerraron de forma definitiva las urnas en todo el país. De inmediato, los jurados de votación iniciaron el conteo de los sufragios para definir quién será el próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya comenzó la publicación de los primeros resultados oficiales correspondientes al preconteo.

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Los colombianos y las campañas políticas se mantienen en vilo frente a las pantallas, esperando la consolidación de los datos que determinarán si hay un ganador inmediato o si el país tendrá que someterse a una nueva contienda electoral.

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El potencial electoral para estos comicios históricos quedó fijado en 41.421.973 ciudadanos habilitados, quienes contaron con más de 120.000 mesas distribuidas tanto en el territorio nacional como en el exterior para ejercer su derecho al voto.

A medida que avanzan los minutos, los boletines de la Registraduría irán mostrando si las tendencias benefician a algún candidato en particular o si el panorama se fragmenta. Cabe recordar que para que un aspirante logre quedarse con la Casa de Nariño hoy mismo, requiere alcanzar la mitad más uno de los votos válidos depositados en las urnas. Si el flujo de datos finales muestra que ningún candidato llega a esa meta, se activará de forma automática una segunda vuelta electoral que se llevará a cabo dentro de tres semanas.

Los primeros resultados que empiezan a reflejarse en el sistema son el fruto de una jornada que contó con un despliegue logístico y de seguridad sin precedentes. Más de 1,8 millones de jurados de votación, 400.000 testigos electorales y cerca de 100.000 integrantes de la fuerza pública custodiaron el proceso para garantizar la total transparencia de los escrutinios.

A partir de este momento, cada boletín será crucial para descifrar el nuevo mapa político de Colombia. Siga el minuto a minuto de los resultados oficiales aquí en Pulzo.

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