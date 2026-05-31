A pocas horas de las elecciones presidenciales, una de las dudas más frecuentes entre los colombianos tiene que ver con el momento en el que se conocerán los resultados y si los primeros boletines de la Registraduría permiten identificar rápidamente al ganador.

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Sobre ese tema habló el registrador nacional, Hernán Penagos, quien explicó en entrevista con ‘Indecisos’, de Pulzo cuánto tiempo podría tardar el preconteo y por qué no siempre es recomendable sacar conclusiones apresuradas con los primeros reportes.

¿A qué hora habría una tendencia clara en las elecciones presidenciales?

Según Penagos, la Registraduría espera que entre dos y dos horas y media después del cierre de las urnas ya exista información suficientemente sólida para identificar a los candidatos más votados.

“Calculamos que pasados un par de horas, dos horas, dos horas y media, ya tenemos datos muy concluyentes de cuáles son los resultados y quiénes obtienen las primeras votaciones para la Presidencia de la República”, explicó a este medio.

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Teniendo en cuenta que las mesas de votación cierran a las 4:00 p. m., el registrador estimó que hacia las 6:30 p. m. podría existir una fotografía bastante clara del comportamiento electoral en todo el país.

No obstante, aclaró que todo dependerá de la velocidad con la que los jurados cuenten los votos y diligencien las respectivas actas.

Vea el fragmento de la entrevista con el registrador Penagos (29:03):

Por qué los primeros boletines pueden mostrar resultados engañosos

Penagos también hizo énfasis en que los primeros reportes del preconteo no necesariamente reflejan una tendencia definitiva.

De acuerdo con el funcionario, las mesas con pocos votantes suelen terminar el conteo más rápido y son las primeras en reportar resultados. En cambio, las mesas con 200 o 300 sufragios tardan más tiempo en completar el proceso.

Eso provoca que, en algunos momentos, grandes cantidades de votos entren al sistema casi simultáneamente, por lo que es posible que de un boletín a otro pueda cambiar la tendencia, explicó en su diálogo con este medio.

Por esa razón, advirtió que no debe interpretarse el primer o segundo boletín como si se tratara de una encuesta a boca de urna o de una tendencia irreversible. Según señaló, solo cuando el preconteo alcanza porcentajes más altos de mesas informadas comienza a consolidarse una tendencia mucho más estable.

¿El preconteo declara oficialmente al ganador?

Penagos recordó que el preconteo tiene únicamente carácter informativo y preliminar. “El preconteo no declara los resultados”, enfatizó.

El registrador explicó que los resultados oficiales son establecidos posteriormente por las comisiones escrutadoras, integradas por jueces, que revisan las actas electorales en presencia de los partidos políticos.

Posteriormente, esa información es consolidada por el Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de declarar oficialmente al presidente elegido.

Penagos, destacó que el sistema colombiano es uno de los más rápidos de la región para divulgar resultados preliminares. Como ejemplo, mencionó que en recientes elecciones de Perú apenas se había transmitido una pequeña parte de la información varias horas después del cierre de las urnas, mientras que en Colombia históricamente el preconteo permite conocer prácticamente la totalidad de los datos durante la misma noche electoral.

“En Colombia en dos horas tenemos el 100 %. Dios quiera que así sea este domingo”, concluyó el registrador.

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