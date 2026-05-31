A pocas horas de las elecciones presidenciales, lo primero que se tiene que se tiene que aclarar en esta nota es que el ejercicio es netamente hipotético. Y es que una de las preguntas que más se hacen los colombianos es cuántos votos necesita un candidato para convertirse en presidente sin necesidad de disputar una segunda vuelta.

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El primer hecho fáctico es que la respuesta depende directamente de la participación electoral. Según explicó Penagos, la proyección de la Registraduría apunta a una asistencia a las urnas superior a la de hace cuatro años.

Durante una entrevista con ‘Indecisos’, de Pulzo, Penagos señaló que actualmente hay cerca de 41.420,000 millones de ciudadanos habilitados para votar y recordó que en las elecciones presidenciales de 2022 participó alrededor del 55 % del censo electoral.

Sin embargo, para este proceso la expectativa es mayor.

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“Creemos que va a aumentar la votación en unos puntos, posiblemente tres o cuatro puntos[…]. Si llegamos al 59 % sería un triunfo democrático para el país”, afirmó.

De cumplirse esa proyección, la participación estaría cerca de los 23 millones de votantes.

Vea la entrevista completa con el registador:

Cálculo sobre una eventual victoria en primera vuelta

A partir de ese escenario, el registrador fue consultado sobre cuántos votos requeriría un candidato para ganar la presidencia en primera vuelta.

Insistimos. Este ejercicio se trata de una estimación basada en la participación proyectada, por lo que el umbral estaría por encima de los 11.500.000 votos.

“Si fuera así, serían 11 millones y medio”.

Eso sí, el otro hecho puntual es que la Constitución establece que un candidato gana en primera vuelta cuando obtiene más del 50 % de los votos válidos depositados. Si ningún aspirante alcanza ese porcentaje, los dos más votados avanzan a una segunda vuelta presidencial.

Por esa razón, repetimos, la cantidad exacta de votos necesarios depende de cuántos ciudadanos participen finalmente en la jornada electoral.

¿Por qué es difícil una victoria en primera vuelta?

Las proyecciones de participación entregadas por Penagos coinciden con análisis que han circulado en las últimas semanas sobre el tamaño del reto que tendría cualquier candidato para evitar una segunda vuelta.

Si la participación supera los 23 millones de votantes, el umbral para ganar directamente la Presidencia sería considerablemente más alto que en elecciones anteriores.

En ese contexto, las encuestas señalan que ningún candidato aparece hoy con una intención de voto suficientemente amplia para superar con claridad la barrera del 50 % más uno.

De hecho, una votación cercana o superior a los 11 millones y medio de sufragios es una cifra que ningún aspirante ha alcanzado en la historia reciente del país. Petro ganó en 2022 con más de 11,2 millones, pero en segunda vuelta. En primera, su votación fue de 8,5 millones. Con ese punto de referencia, que algún candidato pueda sacar esos tres millones de votos no es algo que parezca factible

Por ahora, la última palabra la tendrán los ciudadanos en las urnas. Lo único claro, según la proyección de la Registraduría, es que si la participación crece hasta el 59 % del censo electoral, el próximo presidente necesitará una votación histórica para evitar una nueva cita electoral en segunda vuelta.

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