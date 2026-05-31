Los colombianos que participaron en las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026 podrán acceder a un beneficio laboral contemplado en la ley: medio día de descanso compensado y remunerado por ejercer su derecho al voto. La medida aplica para quienes sufraguen en las jornadas electorales y presenten el certificado electoral entregado por la mesa de votación.

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El beneficio está establecido en la Ley 403 de 1997, norma que creó distintos estímulos para incentivar la participación ciudadana en Colombia. Según explica la Registraduría Nacional del Estado Civil, el certificado electoral sirve como prueba oficial de que la persona acudió a votar y permite acceder a varios beneficios laborales, educativos y económicos.

Esto quiere decir que el trabajador no puede escoger unilateralmente el día del descanso. La fecha debe quedar concertada con la empresa o entidad para evitar afectaciones en la operación laboral. Además, el empleado tendrá que presentar el certificado electoral como soporte para solicitar el beneficio.

Además, la propia Registraduría recuerda que el documento tiene validez hasta la siguiente jornada electoral ordinaria y también sirve para descuentos en trámites como duplicados de cédula, pasaporte y libreta militar.

¿Hay trabajos que pueden negar el medio día libre por elecciones?

La normativa contempla el beneficio para quienes tengan una relación laboral formal y acrediten haber votado. Sin embargo, la aplicación puede variar según el tipo de contrato o la naturaleza del trabajo.

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En el caso de empleados públicos y trabajadores del sector privado con contrato laboral, el descanso compensatorio sí está reconocido legalmente. De acuerdo con la Ley 403, el empleador debe concertar con el trabajador la fecha en la que se tomará el medio día libre.

No obstante, existen casos en los que la discusión suele aparecer en empresas con turnos especiales, jornadas rotativas o esquemas operativos permanentes. En foros y discusiones laborales, varios ciudadanos han expuesto dudas sobre cómo calcular el beneficio en horarios flexibles o trabajos de fin de semana.

Aun así, la norma no establece excepciones específicas para sectores económicos determinados. Lo que sí exige es que el descanso se acuerde entre ambas partes y quede dentro del plazo legal establecido.

Para quienes sean jurados de votación, el beneficio es mayor. La Registraduría explica que estos ciudadanos tienen derecho a un día completo de descanso remunerado, el cual puede disfrutarse dentro de los 45 días hábiles posteriores a la jornada electoral.

Incluso, quienes hayan sido jurados y además hayan votado podrán acumular ambos beneficios y acceder a un día y medio de descanso compensatorio.

¿Hasta cuándo es el plazo para pedir el medio día libre por elecciones?

La Ley 403 de 1997 establece que el beneficio debe tomarse “en el mes siguiente al día de la votación”. En términos prácticos, esto significa que el trabajador tiene cerca de 30 días para acordar el descanso con su empleador.

Por ejemplo, con las elecciones de este 31 de mayo, el plazo empezará a correr desde el día siguiente y se extenderá durante el mes posterior. No obstante, dicho lapso puede ser más corto si hay segunda vuelta, porque el derecho aplica hasta la siguiente jornada electoral y es posible que esta se lleve a cabo el 21 de junio.

Lo importante, según la Registraduría, es que la solicitud se haga oportunamente y con el certificado electoral vigente. En caso de pérdida del documento, la entidad permite solicitar copia ante la delegación correspondiente.

Además, expertos laborales recomiendan presentar la petición por escrito o a través de los canales internos de recursos humanos para dejar constancia de la solicitud y del acuerdo alcanzado con la empresa.

¿En qué tipo de trabajos dan medio día libre por votar?

El beneficio aplica principalmente para trabajadores vinculados mediante contratos laborales, tanto en entidades públicas como privadas. La norma habla de “empleador”, por lo que el descanso remunerado está pensado para relaciones laborales formales.

Por eso, quienes estén bajo contratos de prestación de servicios o figuras independientes podrían no acceder al incentivo de la misma manera, debido a que no existe subordinación laboral directa ni horario fijo reconocido en esos vínculos.

En las entidades públicas, además, el beneficio suele tramitarse mediante las oficinas de talento humano. Para el sector privado, normalmente se pide directamente al jefe inmediato o al área encargada de recursos humanos, anexando el certificado electoral.

La Cámara de Representantes recordó recientemente que estos estímulos buscan fortalecer la participación democrática y premiar a quienes acuden a las urnas. Según esa corporación, los beneficios cobijan descuentos en trámites estatales, ventajas académicas y descansos compensatorios para los trabajadores.

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