El senador estadounidense Bernie Moreno se refirió al desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y aseguró que, hasta el momento, la jornada avanza sin mayores contratiempos.

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Moreno, quien nació en Bogotá y actualmente representa al estado de Ohio en el Senado de Estados Unidos, dio a Blu Radio su impresión sobre la jornada con una breve frase en inglés:

La expresión puede traducirse como “hasta ahora, todo bien” o “por ahora, todo marcha bien”.

Este es su mensaje, escueto, eso sí:

“So far, so good”, dijo a Blu Radio el senador republicano Bernie Moreno sobre el desarrollo de la jornada electoral en Colombia. #VocesySonidos pic.twitter.com/buHAjR4bPt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 31, 2026

Bernie Moreno calificó las elecciones como cruciales

Horas antes de la apertura de las urnas, Moreno ya había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la importancia de la elección presidencial colombiana.

Mensaje al Pueblo de Colombia en el Día de las Elecciones: Mañana, mientras millones de colombianos acuden a ejercer su derecho fundamental al voto, el mundo será testigo de la lucha por la democracia en una de sus formas más puras y hermosas. Nacido en Colombia, pero sin votar… — Bernie Moreno (@berniemoreno) May 31, 2026

“Estas son, sin duda, unas elecciones cruciales”, escribió el senador republicano.

También señaló que las decisiones adoptadas por los colombianos tendrán un impacto importante en el futuro del país.

“Las decisiones que tomen tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras”, afirmó.

El político agregó que el mundo observa con atención el proceso democrático colombiano mientras millones de ciudadanos ejercen su derecho al voto.

Senador pidió que no haya interferencias externas

En su publicación, Moreno también insistió en que la elección debe desarrollarse sin presiones ni interferencias externas.

“Estas son sus elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano”, escribió.

Asimismo, sostuvo que ni gobiernos extranjeros, ni intereses particulares, ni organizaciones criminales deberían influir en la voluntad de los votantes.

Finalmente, el senador destacó la fortaleza de las instituciones democráticas colombianas y expresó su esperanza de que el país avance hacia un escenario de mayor prosperidad, seguridad, unidad y oportunidades para sus ciudadanos.

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