Escrito por:  Redacción Elecciones Colombia 2026
May 31, 2026 - 4:26 pm

El senador estadounidense Bernie Moreno se refirió al desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y aseguró que, hasta el momento, la jornada avanza sin mayores contratiempos.

(Vea también: 🔴 EN VIVO: Minuto a minuto de resultados electorales en Colombia 2026; ya se cerraron urnas en el país

Moreno, quien nació en Bogotá y actualmente representa al estado de Ohio en el Senado de Estados Unidos, dio a Blu Radio su impresión sobre la jornada con una breve frase en inglés:

“So far, so good”.

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La expresión puede traducirse como “hasta ahora, todo bien” o “por ahora, todo marcha bien”.

Este es su mensaje, escueto, eso sí:

Bernie Moreno calificó las elecciones como cruciales

Horas antes de la apertura de las urnas, Moreno ya había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la importancia de la elección presidencial colombiana.

“Estas son, sin duda, unas elecciones cruciales”, escribió el senador republicano.

También señaló que las decisiones adoptadas por los colombianos tendrán un impacto importante en el futuro del país.

“Las decisiones que tomen tendrán un gran peso histórico y moldearán el destino de las generaciones venideras”, afirmó.

El político agregó que el mundo observa con atención el proceso democrático colombiano mientras millones de ciudadanos ejercen su derecho al voto.

Senador pidió que no haya interferencias externas

En su publicación, Moreno también insistió en que la elección debe desarrollarse sin presiones ni interferencias externas.

“Estas son sus elecciones. La solemne decisión de quién liderará Colombia pertenece exclusivamente al pueblo colombiano”, escribió.

Asimismo, sostuvo que ni gobiernos extranjeros, ni intereses particulares, ni organizaciones criminales deberían influir en la voluntad de los votantes.

Finalmente, el senador destacó la fortaleza de las instituciones democráticas colombianas y expresó su esperanza de que el país avance hacia un escenario de mayor prosperidad, seguridad, unidad y oportunidades para sus ciudadanos.

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