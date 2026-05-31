Los dos candidatos que lideraron casi todas las encuestas en la recta final de la campaña se enfrentarán en el balotaje del próximo 21 de junio.

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Cepeda, candidato del Pacto Histórico, consolidó su paso a segunda vuelta tras semanas de mantenerse al frente en las mediciones de intención de voto.

El senador no logró la votación necesaria para ganar en primera vuelta, pero avanzó como el principal referente del bloque oficialista. Su campaña se enfocó en la continuidad de reformas sociales, el fortalecimiento del Estado y una agenda centrada en derechos sociales.

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La gran sorpresa de la jornada fue el primer lugar de Abelardo De la Espriella. El abogado penalista y candidato de derecha logró una remontada en la etapa final de la campaña, desplazando a Paloma Valencia, superando a Cepeda y captando un amplio voto conservador y de rechazo al oficialismo.

Su discurso de mano dura en seguridad, reducción del tamaño del Estado y defensa de posturas contundentes marcó su veloz ascenso en la carrera presidencial.

Con este resultado, Colombia se encamina a una segunda vuelta marcada por un choque ideológico entre dos visiones opuestas del país: una propuesta de izquierda oficialista encabezada por Cepeda y una candidatura de derecha opositora al actual Gobierno liderada por De la Espriella.

El reto ahora estará en la capacidad de ambos para atraer los votos de los sectores que quedaron por fuera de la contienda, especialmente el electorado de centro y los apoyos que obtuvo Paloma Valencia. Analistas anticipan una campaña intensa, en la que el voto útil y las alianzas políticas serán determinantes para definir al próximo presidente de Colombia.

¿Cuándo es la segunda vuelta en Colombia?

La segunda vuelta presidencial en Colombia ya está confirmada y se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio de 2026, fecha en la que los dos candidatos más votados en la primera vuelta volverán a enfrentarse en las urnas para definir quién será el próximo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

Esta nueva jornada electoral se convierte en el capítulo definitivo de la contienda presidencial, luego de que ninguno de los aspirantes lograra la votación necesaria para ganar en primera vuelta. Ahora, el país entra en una nueva etapa de campaña política, en la que los finalistas buscarán sumar apoyos de otros sectores y conquistar a los votantes que respaldaron a candidatos eliminados en la primera ronda.

La Registraduría Nacional confirmó que la jornada electoral en Colombia se desarrollará el domingo 21 de junio entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, mientras que los colombianos en el exterior podrán votar durante la semana previa, entre el 15 y el 20 de junio, en los consulados y puestos habilitados.

La segunda vuelta presidencial es uno de los momentos más decisivos del proceso democrático colombiano, ya que define de manera directa al próximo jefe de Estado. En esta etapa, la campaña suele intensificarse con nuevas alianzas políticas, debates públicos y una mayor discusión sobre temas clave como seguridad, economía, empleo, reformas sociales y gobernabilidad.

Con el balotaje ya confirmado, Colombia entra en una recta final electoral marcada por una fuerte disputa política y por la expectativa de millones de ciudadanos que tendrán la última palabra en las urnas.

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