Pasados los comicios de hoy, que dejaron como ganadores a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, ahora los colombianos se preguntan qué viene para las próximas semanas, cuando ambas campañas se jugarán el todo por el todo para quedarse con el cargo más importante del país.

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En ese sentido, desde ya se hacen cuentas porque, realmente, tendrán menos de un mes para hacer campaña y afinar la estrategia para conquistar a los indecisos y, por qué no, quedarse con los votantes de los candidatos que no lograron pasar a la anhelada segunda vuelta.

Para hacer esos cálculos, los políticos también deben tener en cuenta que las movidas se darán en pleno Mundial, en el que se espera que la Selección Colombia juegue un papel importante y supere la presentación del 2014, considerada una de las mejores de la historia de la tricolor en el certamen más importante del fútbol.

¿Cuándo será la segunda vuelta para elegir presidente en Colombia?

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Según el calendario oficial de la Registraduría, las votaciones de segunda vuelta serán el domingo 21 de junio y los colombianos en el exterior podrán votar durante la semana previa a esa fecha.

Para esa fecha, el Mundial de Fútbol, que despierta el interés de la mayoría de los colombianos, ya estará en su primera fase de grupos e, incluso, ya habrá pasado el primer partido de la Selección Colombia, que será el miércoles, 17 de junio.

Para esa votación se espera que más de 40 millones de personas salgan a las urnas.

(Vea también: ¿Cómo funciona el medio día libre por votar en las elecciones? Tiene plazo que muchos dejan pasar)

¿La segunda vuelta se cruza con algún partido de Colombia en el Mundial?

Para fortuna de las campañas, ese domingo 21 de junio no está programado ningún partido de la Selección Colombia, por lo que se esperaría una participación activa de los votantes.

Sin embargo, sí hay partidos de otras selecciones que pueden acaparar la atención de los amantes del fútbol.

Estos son los partidos del Mundial programados para ese domingo electoral en Colombia:

España – Arabia Saudita.

Bélgica – Irán.

Uruguay – Cabo Verde.

Nueva Zelanda – Egipto.

¿Cuándo jugará Colombia en el Mundial de Fútbol de 2026?

Los partidos de la tricolor en la fase de grupos están programados así:

Junio 17: Uzbekistán – Colombia

Junio 23: Colombia – Congo

Junio 27: Colombia – Portugal

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