La candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella también puso bajo la mirada pública a su círculo más cercano, especialmente a su esposa, Ana Lucía Pineda, quien en los últimos meses apareció acompañándolo en eventos políticos y actividades de campaña.

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Aunque el abogado y empresario suele ocupar titulares por sus opiniones y enfrentamientos mediáticos, su vida familiar permaneció durante años en un plano más reservado. Sin embargo, con el avance a la segunda vuelta, muchos colombianos comenzaron a interesarse por la mujer que compartió con él cerca de dos décadas de relación.

Ana Lucía Pineda es administradora de empresas egresada de la Pontificia Universidad Javeriana y cursó parte de su formación en el Colegio Británico de Montería. Además, desarrolló experiencia en áreas relacionadas con mercadeo, recursos humanos y administración empresarial.

La empresaria también participó en proyectos vinculados con gastronomía y entretenimiento. Entre ellos sobresale Amoree Gelateria, además de otras iniciativas empresariales en Estados Unidos y colaboraciones con la firma jurídica De La Espriella Lawyers.

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La historia de amor entre ambos comenzó desde mucho antes de iniciar su relación sentimental. Según contó el propio candidato presidencial, conocía a Ana Lucía desde que era una bebé debido a la cercanía entre las familias. Años después coincidieron nuevamente en Bogotá y allí surgió el romance.

“Ella iba caminando y yo quedé flechado”, recordó Abelardo de la Espriella al hablar públicamente sobre el momento en que volvió a verla y comenzó la relación que más adelante terminaría en matrimonio.

¿Cuántos hijos tiene Abelardo de la Espriella?

Actualmente, la pareja tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filipo y Francesca. Aunque suelen mantener a los menores lejos del debate político, ocasionalmente comparten fotografías y momentos familiares en redes sociales.

Durante la campaña presidencial de 2026, Ana Lucía Pineda asumió un rol más visible acompañando al candidato en reuniones, eventos públicos y recorridos políticos, además de compartir mensajes de apoyo a través de sus plataformas digitales.

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