Una revelación periodística sacude la campaña electoral colombiana al apuntar a Abelardo de la Espriella este domingo 24 de mayo de 2026. La información proviene de una columna de Daniel Coronell publicada en la prestigiosa revista Cambio el día de hoy.

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De acuerdo con la publicación titulada ‘Los giros de Alex Saab’, el actual candidato a la presidencia resultó favorecido económicamente por transferencias de dos empresas vinculadas directamente al cuestionado Alex Saab.

“Abelardo de la Espriella se benefició con giros de dos empresas que Alex Saab usó para enriquecerse a costa del hambre del pueblo venezolano”, indicó en el comienzo de su texto.

Estas transacciones financieras se efectuaron por medio de corporaciones que Saab utilizó presuntamente para enriquecerse de manera ilícita, afectando directamente los recursos destinados a la alimentación básica del golpeado pueblo de Venezuela.

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La firma inicial descrita en el artículo es Group Grand Limited, fundada en Hong Kong. Esta entidad comercial sirvió para canalizar ventas por el orden de los 350 millones de dólares al Gobierno venezolano.

Dichos contratos abarcaban alimentos vencidos y alterados. Con estos insumos, la administración de Venezuela estructuraba las bolsas CLAP, entregando productos descompuestos a los sectores de la población que registraban mayores niveles de vulnerabilidad.

La segunda empresa implicada se denomina Consorcio Estructuras Metálicas. Esta firma operaba como una de las tantas filiales comerciales pertenecientes al denominado Fondo Global de Construcción, según explica el periodista Daniel Coronell.

A través de esta entidad, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido facturaron cerca de 700 millones de dólares. El objeto contractual consistía en edificar proyectos de vivienda popular en territorio venezolano.

Las investigaciones indican que los empresarios completaron menos del 5 por ciento de la infraestructura pactada. El remanente del dinero fue presuntamente desviado tras la entrega de importantes sumas en sobornos.

Los documentos que confirman las transferencias de estas empresas de Saab superan los 370.000 dólares. El reporte señala que los fondos beneficiaron las cuentas del actual aspirante presidencial en el territorio estadounidense.

Estas pruebas documentales forman parte de un expediente judicial de un proceso civil clausurado en Miami. Los archivos contienen la firma autógrafa de Abelardo de la Espriella y directrices escritas de su puño.

La evidencia inicial analizada por Coronell corresponde a una misiva institucional redactada bajo el membrete oficial de “ABELARDO G. DE LA ESPRIELLA”, con fecha explícita del primero de mayo de 2014.

La correspondencia estaba dirigida a Rafael Mora y a un bufete legal radicado en Miami. Dicho despacho jurídico se encuentra liderado por el abogado Timothy Richards, especialista en regulaciones de tipo tributario.

Richards cuenta con experiencia corporativa sirviendo como testigo calificado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en complejos procesos criminales relacionados directamente con el lavado de activos de procedencia ilícita.

Según la columna, el documento remitido, redactado en inglés por De la Espriella, ratifica la ejecución de tres transacciones bancarias concretas dirigidas hacia las cuentas de depósito fiduciario administradas por la firma del abogado Richards.

El envío inicial sumó la cantidad de 199.950 dólares y se transfirió el 22 de abril de 2014. El dinero partió desde el Global Bank of Commerce, entidad ubicada en Antigua y Barbuda.

La cuenta bancaria utilizada para este movimiento financiero pertenecía legalmente a la sociedad de papel Group Grand Limited, tal como revela el escrito de Daniel Coronell en su más reciente columna dominical.

El segundo movimiento de capitales reportó una cifra de 99.950 dólares. El giro se efectuó exactamente una semana después, registrándose la operación el 29 de abril de la anualidad previamente mencionada.

Los fondos se debitaron desde otra cuenta custodiada por el Global Bank of Commerce. El titular registrado de este producto bancario correspondía a Consorcio Estructuras Metálicas, la sucursal operada por Alex Saab.

El tercer giro programado ascendía a 74.950 dólares para el 6 de mayo de ese año. Esta transacción se originó nuevamente desde los fondos de la firma de Hong Kong, Group Grand Limited.

El análisis de Daniel Coronell destaca que cada una de las operaciones bancarias se estructuró por un margen de 50 dólares menos respecto a una cifra cerrada en los registros internacionales de transferencias.

Al primer depósito le faltaron 50 dólares para completar 200.000. Al segundo giro se le restó la misma cantidad para 100.000, e idéntica deducción se aplicó al último movimiento frente a los 75.000.

La sumatoria total de los tres movimientos financieros arroja un consolidado de 150 dólares por debajo de los 375.000 dólares. El escrito cierra con una precisión textual firmada por el hoy candidato.

La comunicación oficial reza lo siguiente: “Estos fondos deben ser entregados al señor Rafael Mora y NO son parte de la compra de 2127 Brickell Avenue, Unidad 2205 en Bristol Tower”.

La adquisición del inmueble citado requiere un capítulo independiente. La propiedad lujosa se compró mediante una firma de carácter familiar de De la Espriella, utilizando capitales provenientes de los giros bancarios mencionados.

El texto de Daniel Coronell se concentra en los recursos financieros procedentes de las firmas de Saab. De la Espriella admitió la autoría del movimiento al certificar de forma manuscrita las transferencias.

El documento señala textualmente: “Esta carta confirmará que he girado a su cuenta fiduciaria los siguientes fondos”. Con esta afirmación, el hoy candidato presidencial reconoció que él mismo impartió la orden bancaria respectiva.

La carta exhibe adicionalmente una nota marginal que estipula lo siguiente: “Para 2127 $100.000. El resto para Rafael Mora”. El escrito muestra una rúbrica ilegible junto con la fecha del 7 de mayo.

Existen soportes adicionales que documentan estas transacciones en el exterior. En otro archivo del acervo probatorio judicial de los Estados Unidos aparece relacionado de forma explícita el nombre de pila de Alex Saab.

Se trata de una comunicación por correo electrónico despachada por Saab a Abelardo de la Espriella. El mensaje se envió el 29 de abril de 2015, casi un año después de las operaciones.

El empresario remitió un correo originado en la dirección electrónica mercosur1ajgl@gmail.com. La comunicación electrónica presentaba como asunto de referencia la frase textual “Richards y asociados”, según la documentación recopilada por Coronell.

El contenido del correo indicaba textualmente: “Remito dos pagos debitados desde GGL y te anexo el Swift de 200k, el otro no lo recibí: 22-abr Richard & Associates PA 200.000 05-may Richard & Associates PA 75.000 TOTAL: 275.000”.

Las fechas coinciden con las transacciones efectuadas el año inmediatamente anterior. La única variación identificada en los registros bancarios corresponde a un incremento de 50 dólares en cada uno de los montos.

El anexo documental resulta fundamental en la investigación. Corresponde a la certificación internacional SWIFT que valida el traslado de los 200.000 dólares emitidos originalmente por la sociedad de fachada Group Grand Limited.

Dicha firma registraba domicilio comercial en la zona de Wan Chai, Hong Kong. El reporte bancario certifica que el dinero salió del Global Bank of Commerce, situado en la localidad de St John’s.

La operación financiera utilizó como entidad intermediaria al Wells Fargo en San Francisco, California. Los recursos terminaron depositados en la cuenta bancaria de la firma Richards en el Bank of America en Miami.

El documento bancario oficial registró falsamente la transacción bajo el concepto de “Asesoría Fiscal Internacional”. Esta anotación contradice el uso real de los fondos, destinados a la compra inmobiliaria y a un tercero.

De acuerdo con lo expuesto por Daniel Coronell, el capital salió de Hong Kong, cruzó el Caribe e ingresó al sistema norteamericano bajo una justificación falsa para terminar distribuido entre lujos y particulares.

El periodista Daniel Coronell contactó a De la Espriella para consultarle si se benefició de estos giros o si Saab costeó sus obligaciones comerciales. El aspirante a la presidencia no suministró ninguna respuesta.

Otros asociados al entorno del abogado enfrentaron consecuencias penales graves por transacciones ligadas a Saab. El profesor Bruce Bagley recibió una sentencia de prisión federal tras recibir dineros de este origen en sus cuentas.

El académico retenía una comisión equivalente al 10 por ciento del total transado. El saldo restante lo transfería a Jorge Luis Hernández Villazón, conocido con el alias de Boliche en el ámbito judicial.

Hernández Villazón, cercano a las actividades de De la Espriella, permanece recluido en una prisión de Tampa. El sujeto espera el inicio de un juicio criminal por fraude financiero y lavado de activos internacionales.

Según reveló el periodista Gerardo Reyes de Univision, el aliado principal en estas operaciones fue Daniel Peñarredonda, identificado como coconspirador número uno en los folios judiciales que adelantan las autoridades estadounidenses actualmente.

Peñarredonda ejerció como socio formal de la firma jurídica De la Espriella Lawyers. Su relación profesional data desde las conferencias celebradas en Santafé de Ralito, donde se discutían propuestas para abolir la extradición.

Incluso el propio Alex Saab se encuentra bajo reclusión carcelaria en la ciudad de Miami. La justicia lo acusa formalmente de transferir instrumentos de tipo monetario hacia Estados Unidos producto de actividades ilícitas.

“Al único que le ha ido bien es a Abelardo de la Espriella, quien sigue rico, libre como el viento y probablemente obtendrá, el próximo domingo, una de las votaciones más altas de Colombia en la primera vuelta presidencial”, sentenció Coronell.

Esta información surge una semana antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, el próximo domingo 31 de mayo de 2026.

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