Las constantes confusiones entre el cantante Andrés Cepeda y el candidato presidencial Iván Cepeda llevaron al artista bogotano a tomar una drástica decisión en sus redes sociales.

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(Vea también: Caracol Televisión estrenará ‘Antes de la nieve’, un documental protagonizado por Andrés Cepeda)

El intérprete de ‘Día tras día’ reaccionó luego de recibir numerosos mensajes relacionados con política y comentarios de usuarios que lo confundían con el actual candidato presidencial.

Todo ocurrió en medio de la campaña electoral en Colombia, donde el apellido Cepeda empezó a convertirse en tendencia en plataformas digitales. Según comentó el artista, varias personas llegaron incluso a escribirle mensajes de apoyo o críticas dirigidas realmente al senador Cepeda.

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Uno de los clips más comentados mostró a una joven asegurando que votaría por Cepeda porque “toda la vida” escuchó su música, aunque en realidad hablaba de Andrés Cepeda y no del político.

Jdjajas jajajajaj la manera que se están gozando a Andrés Cepeda en Ig jajjajajaj pic.twitter.com/0B4eCX8XGp — Samuel N. Agüero 🐓 (@SamuelNAguero) May 21, 2026

¿Qué decisión tomó Andrés Cepeda por comparaciones con candidato presidencial?

Cansado de la situación, Andrés Cepeda decidió restringir los comentarios en algunas de sus publicaciones y responder públicamente a quienes continúan mezclando su carrera musical con el panorama político nacional. Además, algunos creadores de contenido aseguraron que fueron bloqueados.

“¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, fue una de las respuestas del cantante a comentarios en sus publicaciones.

Aunque el cantante evitó entrar en debates políticos, sí dejó claro su inconformismo frente a la cantidad de mensajes que recibe por situaciones ajenas a su trayectoria artística.

#ivancepeda #noticiascolombia ♬ sonido original – Colombia.com @colombia_com El cantante Andrés Cepeda aclara que no tiene ninguna vinculación política tras ser confundido en redes sociales. 🎤🗳️ Una reciente publicación del artista sobre su gira en Estados Unidos generó una ola de comentarios que lo vinculaban erróneamente con la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda. Ante la masiva respuesta de los usuarios, el intérprete bogotano aclaró textualmente: “No tengo absolutamente nada que ver con ese candidato”, viéndose obligado a restringir los comentarios en su cuenta de Instagram. ¿Qué piensan ustedes sobre el impacto y el alcance que tienen estas confusiones en las plataformas digitales? Los leemos en los comentarios. 👇 El reporte completo de este hecho de Tatiana Múnevar lo encuentran en nuestro portal. 📲 #andrescepeda

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