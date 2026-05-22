El reconocido periodista e investigador Diego Guauque volvió a encender las alarmas entre sus miles de seguidores tras confirmar, a través de sus canales oficiales, que se encuentra nuevamente recluido en un centro asistencial. El comunicador, quien se convirtió en un ejemplo nacional de superación luego de ganarle una dura y pública batalla a un agresivo cáncer hace un par de años, utilizó su experiencia desde la clínica para lanzar un poderoso llamado sobre el cuidado de la salud.

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Guauque detalló que completó cinco días bajo estricta observación médica y, aunque el panorama generó preocupación inicial, dio un parte de tranquilidad sobre el origen de su recaída.

Para evitar especulaciones y noticias falsas, el reportero aclaró de manera tajante que esta nueva hospitalización no significa que el cáncer haya regresado a su cuerpo, sino que se trata de las secuelas normales que dejaron los agresivos procedimientos a los que fue sometido para salvar su vida en el pasado.

El periodista reconoció que el cuerpo a veces pasa factura por los desgastes médicos de las cirugías y quimioterapias previas, obligando al ser humano a poner un freno de mano obligatorio.

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Desde la camilla, rodeado de equipos médicos, Diego Guauque aprovechó el momento para enviar un emotivo consejo a todas las personas que viven sumergidas en el estrés laboral y los afanes cotidianos, invitándolas a escuchar las alertas que envía el organismo.

“Vuelvo a entender algo que tantas veces olvidamos en medio del afán, el trabajo y las preocupaciones: sin salud, absolutamente nada más importa. Uno suele posponer el descanso, ignorar señales del cuerpo y creer que siempre habrá tiempo… hasta que la vida lo obliga a detenerse. Por eso hoy solo quiero recordarles algo: cuídense. Háganse chequeos. Descansen. Abracen a quienes aman. Bajen un poco el ritmo cuando el cuerpo se los pida”, reflexionó de manera profunda.

Finalmente, el comunicador insistió en que los bienes materiales y las ambiciones profesionales pasan a un segundo plano cuando el bienestar físico falla, catalogando a la salud no como un lujo, sino como el verdadero y principal tesoro de cualquier ser humano. Su publicación se llenó rápidamente de mensajes de aliento de colegas, amigos y televidentes que oran por su pronta recuperación y salida de la clínica.

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