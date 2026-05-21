La Empresa de Acueducto de Bogotá confirmó que la capital colombiana no enfrentará racionamientos de agua por la llegada del fenómeno de El Niño, transmitiendo un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

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El gerente del sistema maestro del acueducto, Diego Montero, explicó que las reservas hídricas superan las registradas en 2023 y 2024. El sistema Chingaza mantiene un nivel óptimo en la actualidad.

Específicamente, los embalses de Chuza y San Rafael registran un superávit de casi 20 millones de metros cúbicos de agua en comparación con los parámetros establecidos en la curva guía.

Asimismo, la entidad implementa un plan de gestión técnica en la planta de Tibitoc. La estrategia busca incrementar su producción operativa para reducir de manera directa las cargas sobre Chingaza.

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“Si comparamos lo que tenemos ahora con 2023, estamos casi que con 60 millones de metros cúbicos más en el sistema Chingaza. Para nada va a haber un anuncio de racionamiento. Además, esta es la temporada en que el embalse de Chuza, por el régimen de la Orinoquía, se empieza a llenar y, efectivamente, así está sucediendo en los reportes de los últimos días”, indicó el gerente, replicado por Blu Radio.

Pese al reporte favorable, la compañía formuló un llamado urgente a los habitantes de Bogotá para promover activamente campañas de ahorro hídrico tanto en hogares como en sectores corporativos.

La institución aconseja adoptar conductas preventivas cotidianas frente al gasto de agua. Montero enfatizó en la necesidad de regular de forma inmediata el consumo en las actividades cotidianas.

“Debemos empezar a ser muy responsables con el manejo del agua, hacer duchas cortas, usar la lavadora con carga completa, no lavar carros, no lavar fachadas, ese tipo de cosas que ya nos empiezan a funcionar, nos empiezan a garantizar un ahorro y a estar preparados”, sentenció.

¿Cómo ahorrar agua en un hogar?

Ahorrar agua en el hogar es una acción indispensable para proteger el medio ambiente y garantizar el abastecimiento futuro. Implementar hábitos de consumo responsable reduce notablemente el gasto mensual de los recursos hídricos.

Para disminuir el consumo de agua de forma eficiente en los hogares, se recomiendan las siguientes pautas:

Monitorear fugas internas: revisar periódicamente los grifos, las tuberías y los tanques de los inodoros para detectar pérdidas, ya que un goteo continuo puede desperdiciar miles de litros.

revisar periódicamente los grifos, las tuberías y los tanques de los inodoros para detectar pérdidas, ya que un goteo continuo puede desperdiciar miles de litros. Instalar dispositivos ahorradores: poner aireadores en las llaves del hogar y use reductores de flujo en las duchas para disminuir el volumen de agua utilizado sin perder presión.

poner aireadores en las llaves del hogar y use reductores de flujo en las duchas para disminuir el volumen de agua utilizado sin perder presión. Optimizar el lavado de ropa: utilizar la lavadora únicamente con la carga completa de prendas y emplee programas de lavado corto o ecológico para ahorrar energía y agua.

utilizar la lavadora únicamente con la carga completa de prendas y emplee programas de lavado corto o ecológico para ahorrar energía y agua. Reducir el tiempo en la ducha: tomar baños cortos de máximo cinco minutos y cerrar la llave mientras se enjabona el cuerpo o se aplica el champú.

tomar baños cortos de máximo cinco minutos y cerrar la llave mientras se enjabona el cuerpo o se aplica el champú. Cerrar el grifo durante el aseo: evitar dejar el agua correr mientras se cepilla los dientes, se afeita la cara o hacer el lavado de los platos.

evitar dejar el agua correr mientras se cepilla los dientes, se afeita la cara o hacer el lavado de los platos. Recolectar el agua lluvia: aprovechar las precipitaciones para almacenar agua en baldes y utilizarla posteriormente en la limpieza de pisos o en el riego de las plantas.

aprovechar las precipitaciones para almacenar agua en baldes y utilizarla posteriormente en la limpieza de pisos o en el riego de las plantas. Reutilizar agua de la lavadora: canalizar el agua del último ciclo de enjuague del electrodoméstico para lavar los patios o para el llenado de los inodoros.

canalizar el agua del último ciclo de enjuague del electrodoméstico para lavar los patios o para el llenado de los inodoros. Lavar alimentos en recipientes: limpiar las frutas y las verduras dentro de un tazón con agua en lugar de hacerlo directamente bajo el chorro de la llave.

Adoptar estas prácticas sencillas genera un impacto ecológico y económico positivo para toda la comunidad. El cuidado del agua es un compromiso diario que empieza desde los hogares colombianos. La concienciación de todos los integrantes de la familia permite mitigar los efectos de las sequías y el cambio climático global.

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