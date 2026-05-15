Los usuarios del servicio de agua en Bogotá quedaron advertidos luego de que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) encendiera las alarmas por una nueva modalidad de fraude que está golpeando a ciudadanos en distintos sectores de la capital.

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La entidad explicó que grupos de ciberdelincuentes están enviando mensajes falsos y creando páginas web casi idénticas a las oficiales para engañar a las personas y quedarse con pagos de facturas, además de datos personales y bancarios.

Los estafadores contactan a las víctimas por diferentes canales digitales y las dirigen a plataformas fraudulentas donde terminan entregando información sensible o consignando dinero en cuentas que no pertenecen al Acueducto.

Así funciona la estafa con falsos recibos del Acueducto de Bogotá

Entre las modalidades detectadas por la EAAB aparecen:

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Mensajes por WhatsApp y SMS con supuestos cobros pendientes o acuerdos de pago que incluyen enlaces sospechosos.

Correos electrónicos falsos que llevan a pasarelas de pago no autorizadas.

Solicitudes de consignaciones a cuentas personales con la excusa de ofrecer descuentos especiales en la factura.

La empresa insistió en que no utiliza WhatsApp ni mensajes de texto para cobrar facturas o pactar acuerdos de pago. Además, aclaró que no existen intermediarios autorizados para recibir dinero a nombre de la entidad.

La empresa también pidió a los ciudadanos desconfiar de promociones o rebajas que no aparezcan directamente en la factura oficial. Muchos usuarios han caído en la trampa por la apariencia casi idéntica de las páginas falsas frente al portal original de pagos.

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Para evitar caer en estas estafas, la EAAB recomendó usar únicamente los canales oficiales, especialmente la Oficina Virtual disponible en su página web. Allí los usuarios pueden consultar y pagar facturas, además de gestionar acuerdos pendientes de manera segura.

La entidad señaló que el ingreso al sistema debe hacerse directamente desde el portal oficial del Acueducto y nunca por enlaces enviados en mensajes o correos extraños. También sugirió revisar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar datos personales o bancarios.

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