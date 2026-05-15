La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, la mujer de 52 años vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, avanza en medio de nuevas pistas que hoy concentran la investigación judicial. Las autoridades completan más de 40 horas de búsqueda mientras intentan reconstruir qué ocurrió dentro del centro estético Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

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La primera línea de investigación está relacionada con los mensajes enviados desde el celular de Yulixa horas después del procedimiento. Según el análisis forense, a las 8:54 p. m. apareció un texto que decía: “Voy casa, tengo sueño”. Minutos después, a las 9:28 p. m., llegó otro mensaje más alarmante: “Voy vomitando, señor me lleva al hospital”. Finalmente, a las 9:50 p. m., escribió: “Ayuda, voy sin batería” y mencionó el sector de Meissen.

Para los investigadores, estos mensajes generan dudas porque fueron escritos con puntuación correcta y sin errores, algo que contrasta con el estado físico en el que fue vista la mujer tras el procedimiento, cuando presentaba debilidad y dificultad para respirar. Por eso se analiza la posibilidad de una eventual manipulación del teléfono para hacer creer que había abandonado el lugar por voluntad propia.

La segunda pista tiene que ver con los responsables del establecimiento, quienes desaparecieron poco después del caso. Autoridades confirmaron que varios administradores y empleados no regresaron a sus viviendas y dejaron de responder sus celulares, números que ahora son rastreados por la Policía. También se busca a un supuesto auxiliar de enfermería que atendió a Yulixa y aparece en videos intentando incorporarla cuando era retirada del sitio.

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La tercera línea investigativa se centra en la información entregada por un antiguo colaborador del negocio, quien aseguró que el lugar ya había funcionado antes en Kennedy ofreciendo servicios relacionados con salud y terapias. Su testimonio permitió ubicar nuevos puntos que serán inspeccionados para verificar movimientos de los implicados.

Quién es la dueña del centro estético

De acuerdo con la información recopilada por autoridades y medios, la propietaria del establecimiento sería María Fernanda Delgado Hernández, una mujer venezolana de aproximadamente 30 años, enfermera de profesión, vinculada al funcionamiento del negocio que operaba sin permisos sanitarios ni autorización para realizar procedimientos médicos estéticos.

El caso tomó mayor gravedad cuando se estableció que el centro no contaba con concepto sanitario favorable y ofrecía procedimientos como lipólisis láser, intervención a la que acudió Yulixa el día de su desaparición.

Además del paradero de la paciente, las autoridades buscan esclarecer quién realizó realmente el procedimiento, si hubo negligencia médica y por qué los responsables abandonaron el lugar tras conocerse la desaparición.

Mientras continúan los operativos y el análisis de cámaras de seguridad del sector, familiares mantienen la búsqueda activa y piden información que permita encontrar a Yulixa. El caso volvió a encender las alarmas sobre centros estéticos clandestinos en Bogotá y los riesgos que enfrentan los pacientes al acudir a establecimientos sin control sanitario.

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