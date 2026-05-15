La incertidumbre rodea la desaparición de Yulitza Toloza, una mujer de 52 años de quien no se tiene rastro tras asistir a un procedimiento estético en el sur de Bogotá. Mientras las autoridades avanzan en las pesquisas, nuevos testimonios han empezado a ver la luz, cuestionando severamente la idoneidad del personal médico de la estética Beauty Láser, ubicada en el sector de Venecia.

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En las últimas horas, Estefanía López, una amiga cercana a la desaparecida y quien conoce de cerca el funcionamiento del establecimiento, ofreció declaraciones a Olímpica Stereo que han dado un giro a la narrativa del caso. Según López, el profesional encargado de hacer la lipólisis láser a Toloza no contaría con la trayectoria que se esperaría para este tipo de intervenciones.

La declaración de López pone en duda la pericia de quien intervino a Yulitza. Según relató al medio radial, el hombre detrás del procedimiento, identificado como David Torres, llevaría muy poco tiempo ejerciendo estas funciones de manera autónoma.

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“Hasta ahora tenía unos meses de haber aprendido a hacer este procedimiento; porque en realidad antes eran otros cirujanos. Él hasta ahora había aprendido de otra persona y él empezó a hacer estas prácticas más o menos como desde noviembre”, afirmó López en su entrevista.

La testigo fue enfática al señalar que, bajo su conocimiento, Torres podría ser considerado un “practicante” que apenas se familiarizaba con la técnica desde finales del año pasado. “Entonces yo hasta donde supe él es un practicante de hace más o menos noviembre u octubre que él hasta ahora estaba aprendiendo a hacer este tipo de procedimientos”, subrayó.

La relevancia del testimonio de Estefanía López radica en su cercanía previa con el centro estético. La mujer reveló que se desempeña como micropigmentadora y que, debido a su oficio, prestó servicios a diversas personas vinculadas a Beauty Láser durante varios años.

(Vea también: ¿Qué es y cuánto vale la lipólisis láser en Colombia? Se la hizo mujer desaparecida en centro estético)

Esta relación profesional le permitió conocer dinámicas internas y aspectos personales del equipo de trabajo, lo que le otorga una perspectiva detallada sobre el cambio de personal médico en el sitio. Según su relato, el centro estético gozaba de cierta confianza en el sector de Venecia, ya que otros especialistas habían hecho trabajos previos con éxito.

Antecedentes: varias personas del barrio de Yulitza y de la misma Estefanía se habían sometido a cirugías en el lugar con anterioridad.

Resultados previos: de acuerdo con la testigo, en esos casos no se presentaron síntomas negativos ni complicaciones de salud.

Contraste: López destacó que esos resultados positivos se debieron a la gestión de “otros cirujanos” que ya no estarían al frente de los procedimientos, contrastando radicalmente con la situación actual de Toloza.

¿Dónde está Yulitza Toloza?

Pese a los detalles sobre la presunta inexperiencia del cirujano David Torres, el paradero de Yulitza sigue siendo un misterio. La mujer de 52 años asistió a la cita para su intervención estética y, desde entonces, sus familiares han denunciado una serie de irregularidades y contradicciones por parte del centro médico sobre su estado de salud y su salida del lugar.

La investigación ahora se centra en verificar la documentación profesional del implicado y los permisos de funcionamiento de la estética en Venecia. Las autoridades buscan determinar si hubo negligencia médica o si la desaparición está vinculada a complicaciones durante el procedimiento que no fueron reportadas debidamente a los familiares.

Por ahora, el nombre de David Torres queda vinculado formalmente a las declaraciones de los allegados de la víctima, mientras la comunidad y la familia de Toloza exigen respuestas claras sobre lo sucedido dentro del quirófano de Beauty Láser.

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