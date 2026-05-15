La desaparición de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que habría salido de un procedimiento estético en Bogotá, sigue provocando incertidumbre. Mientras avanzan las investigaciones, la propietaria del edificio donde funcionaba el establecimiento Beauty Laser entregó nuevos detalles sobre la mujer que administraba el lugar y que hoy también es buscada por las autoridades.

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Yansen García, dueña del inmueble ubicado en el barrio Venecia, aseguró que la responsable del centro estético llevaba varios meses viviendo allí y nunca le generó desconfianza. Según contó en entrevista con La FM, la mujer tenía arrendado el tercer piso del edificio, donde además de atender pacientes también residía.

“Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente. Cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada”, afirmó García al medio citado, al referirse a la persona que administraba el establecimiento donde Yulixa se practicó una lipólisis con láser antes de desaparecer.

(Vea también: Ella es la dueña de estética donde desapareció Yulitza Toloza; establecimiento no tiene permisos)

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La propietaria del edificio también indicó que desconoce completamente el paradero de la mujer y de las demás personas que trabajaban en el sitio. “Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada”, agregó, mientras las autoridades continúan revisando pistas y cámaras de seguridad para tratar de establecer qué ocurrió.

El caso tomó más fuerza después de que allegados de Yulixa aseguraran que la mujer habría quedado en delicado estado de salud tras el procedimiento. Incluso, un testigo afirmó haber visto cómo la sacaban del lugar y la subían a un vehículo. Posteriormente, amigas de la desaparecida recibieron mensajes extraños desde su celular, en los que supuestamente decía haber sido trasladada a una clínica.

Por ahora, las autoridades mantienen la búsqueda tanto de Yulixa Toloza como de la dueña del centro estético y las personas vinculadas al lugar, ya que sus testimonios podrían ser clave para esclarecer qué pasó con la mujer desaparecida en el sur de Bogotá.

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