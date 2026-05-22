Los resultados más recientes de esa encuesta, que publicaron Caracol TV y Blu Radio este viernes, muestran como ganador en primera vuelta a Iván Cepda. Sin embargo, dibujan un panorama muy diferente de cara a lo que podría pasar en la segunda contienda, en junio próximo.

Sigue a PULZO en Discover

Lo que más llama la atención de estos resultados, que son los últimos que se conocerán de esta encuesta víspera de las elecciones del 31 de mayo, es el crecimiento de Abelardo de la Espriella, que, en palabras de los analistas de esos medios, tiene varias explicaciones.

De acuerdo con Luis Ernesto Gómez, el crecimiento del abogado es muy parecido a lo que ocurrió en Argentina con Javier Milei y con Donald Trump en Estados Unidos.

Para Néstor Morales, está claro que a segunda vuelta podrían llegar dos candidaturas de extremos y, contrario a lo que se esperaba, los que se acercaron al centro están quedando rezagados por los dos candidatos punteros.

(Vea también: Alerta en la izquierda: nueva encuesta confirma que Cepeda perdería en cualquier escenario)

¿Qué pasó con Paloma Valencia y por qué cae en la encuesta de Invamer?

Para Martín Orozco, gerente general de Ivamer, lo que ocurrió con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella es que, en el caso de este último, se apropió más de la derecha.

“Casi seis de cada 10 personas que se consideran de derecha están hoy con Abelardo. Y, además, teniendo en cuenta los tres candidatos punteros, que son Cepeda, Abelardo y Paloma; Abelardo hoy tiene más personas que se consideran de centro que incluso Cepeda y Paloma”, sostiene Orozco.

Todos los analistas de Blu coinciden, además, en que la candidata del Centro Democrático perdió la derecha: en abril tenía casi 20 % de intención de voto y ahora cayó a 14 %, más de 6 puntos.

“El antiuribismo sigue siendo muy fuerte y en la medida en que Paloma centró su campaña en identificarse con el expresidente Uribe me parece que cerró la posibilidad de apoyos adicionales que, claramente, necesitaba”, asegura Héctor Riveros, en esa misma emisora.

Para el analista Álvaro Forero, Paloma Valencia sí recogió votos de centro porque redujo a Claudia López y a Sergio Fajardo.

“Esta campaña se parece a la anterior, cuando Rodolfo Hernández en los últimos días subió y pasó a Fico Gutiérrez. Abelardo no recoge solamente los votos de Paloma, lo que está demostrado es que el populismo de derecha, estilo Rodolfo, antisistema, funciona. Los dos candidatos que encabezan ofrecen cambios sobre el establecimiento político”, sentenció Forero.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.