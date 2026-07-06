Por: Caracol TV

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Entre las más de 3 mil víctimas fatales de los terremotos en Venezuela se encuentra Yorgelys Delgado, que fue una estrella infantil de exitosas producciones como ‘Entre tú y yo’, que protagonizó la agrupación Salserín en la década de 1990.

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La artista, de 43 años, fue hallada junto a su madre Gladys Escalona de Delgado, reveló René Velasco, quien hacía parte de ‘Salserín’ y que junto a la hermana de la actriz estuvo informando sobre la situación de la familia.

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Así fue la búsqueda de Yorgelys Delgado

La actriz y su mamá se encontraban en el edificio Coral Beach cuando ocurrieron los terremotos de Venezuela. La búsqueda se había extendido por, según sus allegados, factores de “maquinaria como de personal humano. Además, las comunicaciones han sido difíciles por la falta de cobertura”.

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“Su familia está muy agradecida por el apoyo” decía René, quien detalló que era “complejo llegar a la zona donde está Yorgelys y su mamá”.

Tras la búsqueda, finalmente fueron hallados los cuerpos de las dos mujeres; Jorgelina Delgado, hermana e hija de las víctimas, informó de lo ocurrido. El cantante que ayudó para hallarlas le envió un mensaje: “Refúgiate en todo lo lindo que te enseñó tu mami, y en todo lo maravilloso que viviste junto a tu hermana. Ellas siempre estarán contigo y Miranda, en cada recuerdo, cada acción, cada lágrima y eventualmente en cada sonrisa”.

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En un comunicado, la familia agradeció “profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza. Pedimos en este momento respeto y privacidad para sus seres queridos en medio de este dolor. Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron”.

“En medio de este dolor tan grande, pedimos que la solidaridad no se detenga. Todavía hay familias esperando respuestas, personas desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto. Que Gladys y Yorgelys descansen en paz. Y que la esperanza siga viva para todos los que aún esperan un milagro”, agregó.

La actriz, que tenía una hija, empezó su carrera siendo niña en ‘El Club de los Tigritos’ y luego hizo parte de otras producciones exitosas como ‘De sol a sol’ y ‘Entre tú y yo’.

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En el municipio de Catia La Mar, en La Guaira, un grupo de hombres trabajó con máquinas retroexcavadoras para abrir zanjas en una zona apartada de tierra seca en el cementerio local de La Esperanza. Allí, más de 150 cuerpos sin identificar fueron enterrados en una gran hilera de fosas individuales.

Eli Zavala, residente de la localidad, dijo a AFP que al día siguiente de los terremotos empezaron a hacer las tumbas “para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas”. Los entierros “están numeralizados por parcelas y también por el código” definido para que los cuerpos no identificados sean localizados por sus familiares. Las autoridades también tomaron fotografías de cada uno de estos cadáveres antes de ser sepultados. Los rectángulos son delimitados con piedras blancas. En cada tumba hay un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción “Identificación especial” y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.