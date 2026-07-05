El Gobierno Nacional anunció una nueva misión humanitaria hacia Venezuela para reforzar la atención de las personas afectadas por los terremotos. En esta etapa, los esfuerzos estarán enfocados en la atención médica, con el traslado de un hospital de campaña que será instalado en Caracas.

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La operación es liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en articulación con el Ministerio de Salud, y busca fortalecer la respuesta humanitaria luego de finalizar las labores de búsqueda y rescate.

Hospital atenderá hasta 150 personas al día

El hospital de campaña de la Fundación Hospital San Rafael tendrá capacidad para atender hasta 150 pacientes diarios durante un período de dos meses y medio.

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La unidad será operada por 35 profesionales del Emergency Medical Team (EMT) Colombia, el único equipo médico de emergencias del país certificado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adelantar despliegues internacionales.

Entre los servicios que ofrecerá el hospital se encuentran urgencias y estabilización, medicina general, pediatría, ginecología, ecografía obstétrica, laboratorio clínico, atención psicológica, entrega de medicamentos y procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes.

✈️ ¡Despegó una nueva misión humanitaria de Colombia hacia #Venezuela! En coordinación con @minSaludCol, la UNGRD despliega una nueva misión humanitaria para fortalecer la atención médica a los damnificados por el terremoto. La misión transporta: • 🏥 El hospital de campaña… pic.twitter.com/cUKzbcsu8M — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) July 5, 2026

La misión también incluye apoyo para el manejo de la emergencia

Como parte del despliegue, la UNGRD aportó 12 camas hospitalarias para la dotación del centro médico.

Además, la misión transportará 1.000 bolsas para el manejo digno de cadáveres, donadas por la Fiscalía General de la Nación, y 5.000 tapabocas entregados por particulares.

La operación cuenta con el respaldo de ECHO – Unión Europea y Americares.

Colombia pasa de las labores de rescate a la atención en salud

Con esta misión, el Gobierno nacional informó que comienza una nueva etapa de la respuesta humanitaria en Venezuela.

Tras concluir las operaciones de búsqueda y rescate adelantadas por el equipo USAR COL-1, la ayuda colombiana estará concentrada en fortalecer la atención en salud y la asistencia humanitaria para las comunidades afectadas por los terremotos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.