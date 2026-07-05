El anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella llega en medio de un ambiente de preocupación por la seguridad en varias ciudades del país, especialmente tras los recientes hechos de intimidación que han afectado al comercio en Soledad, Atlántico.

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En sus redes sociales, el mandatario electo habló de la creación del ‘Bloque de defensa para la seguridad urbana’, una estrategia con la que busca enfrentar delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios en zonas críticas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

De acuerdo con lo expresado por Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto será la fecha clave en la que firmará el decreto que pondrá en marcha esta iniciativa. “El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana”, afirmó el presidente electo, quien aseguró que la medida será una de las primeras decisiones de su administración.

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El 7 de agosto firmaré el decreto creando el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a… https://t.co/T8iRbHHRu4 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 5, 2026

En su declaración, el mandatario electo insistió en que el objetivo es articular acciones concretas con los gobiernos locales. “Para dictar medidas efectivas y acordes con las necesidades de las ciudades más afectadas, estoy convocando a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para, a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”, señaló.

Cabe mencionar que De la Espriella hizo el anuncio enn respuesta a los hechos de Soledad denunciados recientemente por la circulación de panfletos intimidatorios atribuidos a estructuras criminales. Estos hechos llevaron incluso al cierre temporal de varios establecimientos, según reportes previos de prensa, lo que encendió las alarmas sobre la situación de seguridad en la zona.

En ese sentido, el presidente electo también fue enfático en su mensaje frente a la criminalidad. “No más extorsiones, atracos y homicidios en nuestra Patria.”, expresó.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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