Abelardo de la Espriella, presidente electo, puso sobre la mesa que “todos” deberán cumplir servicio militar obligación como parte del compromiso para sacar adelante al país. Sin embargo, no explicó el alcance de esa iniciativa ni dio detalles sobre la manera en que podría aplicarse.

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En medio de una intervención ante el equipo que lo acompañará en la transición de gobierno, De la Espriella insistió en la necesidad de rodearse de personas comprometidas con su proyecto político y con el futuro del país. Durante ese discurso afirmó: “Aquí necesitamos gente comprometida, gente doctrinaria. Cuando la patria llama a sus buenos hijos tenemos que dar un paso al frente. Necesitamos gente que se ponga las botas por el país”.

Fue en ese contexto cuando lanzó la frase que rápidamente comenzó a ser comentada. “Aquí vamos a pagar todos el servicio militar para sacar a este país adelante, para hacerlo grande, porque Colombia se merece un mejor futuro”, manifesto el mandatario electo. Aunque sus palabras despertaron múltiples interpretaciones, hasta el momento no existe una explicación oficial sobre si se trata de una reforma al modelo actual o de un llamado simbólico al compromiso ciudadano.

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Cualquier modificación al esquema vigente tendría que pasar por una reforma legal. En la actualidad, el servicio militar está regulado por la Ley 1861 de 2017, que mantiene su carácter obligatorio como un deber constitucional, pero contempla exenciones, causales de exoneración y reconoce el derecho a la objeción de conciencia.

Durante su intervención, De la Espriella también apeló a su experiencia personal para explicar por qué decidió entrar en la política. Expresó: “Yo hace un año y medio vivía en Florencia. Llevaba a mis hijos al colegio todos los días. Hoy estoy aquí poniendo el pecho por mi patria, el pecho por mi país y lo hago de manera decidida y patriótica”.

El mandatario electo aprovechó el espacio para insistir en que su administración buscará priorizar los intereses nacionales sobre cualquier aspiración individual. “Esto no se trata de un proyecto personal, ni de José Manuel o mío o de un tema político. Esto se trata de un tema de país y tenemos que ser consecuentes con ello”, agregó.

Por ahora, las reglas sobre el servicio militar permanecen sin cambios y no existe un anuncio oficial que modifique la legislación vigente. La discusión gira alrededor del alcance de las palabras del presidente electo y de si su gobierno presentará una iniciativa para transformar el modelo actual o si se trató de un mensaje enfocado en el compromiso que espera de los colombianos.

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Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.