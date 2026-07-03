Usuarios en redes sociales quedaron sorprendidos en la mañana de hoy, luego de una publicación que hizo Abelardo de la Espriella sobre un peligro que tuvo en su casa.

Sigue a PULZO en Discover

Se trata de una serpiente que, según detalla el presidente electo, apareció en el jardín de su vivienda y dejó con susto a su familia. Sin embargo, dice, en lugar de salir corriendo él la controlo porque él “es experto en culebras”.

“Esta mañana, muy temprano, encontré una serpiente en el patio de mi casa. La sujeté por la cabeza y pensé: hay muchas ‘culebras’ y muchos desafíos. Los problemas hay que combatirlos de raíz, enfrentarlos, resolverlos y convertirlos en soluciones. No hay desafío lo suficientemente grande para un guerrero decidido”, afirmó el abogado que fue elegido presidente de Colombia hace cerca de dos semanas.

(Vea también: ¿Dónde vivirá De la Espriella cuando se posesione como presidente? Tomó decisión con su familia)

Lee También

En su post, en el que compartió un video de la mencionada serpiente, De la Espriella también dice que este episodio le recuerda que así se debe entender la vida y cada responsabilidad que se asume.

“Con determinación, ardentía, coraje, y la convicción de que siempre existe un camino para salir adelante. Dios dirige el barco de la Patria Milagro. Haremos, con su ayuda, que Colombia sea grande de una buena vez”, sentenció el presidente electo.

Este es el video:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ABELARDO DE LA ESPRIELLA (@delaespriella_style)

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.