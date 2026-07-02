El revolcón en las costumbres de los mandatarios colombianos ya comenzó, incluso semanas antes de la posesión oficial del próximo 7 de agosto. El director de las mañanas de Blu Radio, Néstor Morales, soltó una bomba informativa que cambia por completo la geografía del poder en el país: Bogotá dejará de ser el centro exclusivo del Ejecutivo y Barranquilla pasará a ser la sede alterna oficial del Gobierno de Abelardo De la Espriella.

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El periodista dejó claro que el mandatario electo no piensa romper los lazos con su fortín en el Caribe colombiano, una decisión que promete descentralizar la agenda pública y obligará a los ministros y diplomáticos a viajar constantemente a la costa norte para concretar las grandes decisiones del Estado.

Según el análisis de Morales, la elección de la ‘Arenosa’ como base de operaciones no es un detalle menor. Históricamente, los presidentes de la República utilizaban la famosa Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena como el lugar predilecto para descansar, recibir visitas internacionales o despachar fuera de la fría capital colombiana.

Sin embargo, con la llegada de De la Espriella al poder, Barranquilla toma el liderato como el epicentro del trabajo presidencial fuera de Bogotá, un reconocimiento que, en palabras del propio periodista, la ciudad se ha ganado a pulso por su peso económico y estratégico en el país. El nuevo presidente sigue viviendo y trabajando desde allí durante este periodo de empalme, marcando una dinámica que se mantendrá durante todo su mandato.

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Uno de los datos más impactantes que entregó el comunicador tiene que ver con la privacidad y la logística de la nueva familia presidencial. A diferencia de lo que ocurre tradicionalmente, donde el jefe de Estado se traslada con todo su núcleo familiar a las habitaciones privadas del palacio presidencial, esta vez la historia será completamente diferente. Los hijos de Abelardo De la Espriella seguirán estudiando en Barranquilla y no interrumpirán su rutina escolar ni social.

Morales enfatizó que detrás de esta sorpresiva decisión de mantener el hogar en el Caribe no hay un simple capricho de comodidad regional, sino un asunto prioritario y delicado de orden público. Estrictas razones de seguridad obligan a que la primera dama y los niños permanezcan en su entorno habitual, protegidos de la altísima exposición mediática, el matoneo en redes y los riesgos físicos que implica el traslado definitivo al centro de Bogotá en este complejo periodo de transición política.

De esta manera, el próximo mandatario pasará sus cuatro años dividiendo el calendario entre los pasillos de la Plaza de Bolívar y sus oficinas frente al mar Caribe, consolidando a Barranquilla como la verdadera capital política del norte del país.

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