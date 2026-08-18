El balance de víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto volvió a actualizarse. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya son 306 las víctimas identificadas tras la emergencia.
(Vea también: Cifra de muertos en Colombia por terremoto pasó de 300 y panorama es cada vez peor)
Según el reporte, con corte a la 1:30 p. m. de este martes 18 de agosto, Medicina Legal ha recibido 312 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto.
De ese total, 306 víctimas ya fueron identificadas. Entre ellas hay 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros.
El organismo también informó que 300 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, como parte del proceso que se adelanta después de la identificación forense.
¿Cuántos cuerpos ha recibido Medicina Legal?
El nuevo reporte permite diferenciar las cifras que hacen parte del proceso de atención forense tras la emergencia:
- 312 cuerpos han sido recibidos por Medicina Legal.
- 306 víctimas han sido identificadas.
- 24 menores de edad hacen parte de las víctimas identificadas.
- 12 ciudadanos extranjeros fueron identificados.
- 300 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.
La información corresponde al balance entregado por Medicina Legal y está relacionado específicamente con los cuerpos recibidos por la entidad provenientes de los cuatro departamentos mencionados.
Lista de víctimas identificadas
Medicina Legal también entregó la relación de las personas que han podido ser identificadas hasta el corte de la 1:30 p. m. de este martes.
|N°
|Unidad Básica
|Nombre
|Sexo
|Edad
|1
|Manizales
|Fernando Alonso González
|Masculino
|70 años
|2
|Manizales
|Catalina Arango Sandoval
|Femenino
|18 años
|3
|Manizales
|Oscar de Jesús Henao Marín
|Masculino
|78 años
|4
|Manizales
|Luis Alberto Duque Cortes
|Masculino
|42 años
|5
|Manizales
|Graciela Zapata López
|Femenino
|72 años
|6
|Armenia-Calarcá
|Daniel Gutiérrez Arias
|Masculino
|84 años
|7
|Armenia-Calarcá
|Diana Marcela Duque Guzmán
|Femenino
|42 años
|8
|Armenia-Calarcá
|Yessica Lorena Céspedes Rondon
|Femenino
|34 años
|9
|Belén de Umbría
|José Yovany Agudelo Sánchez
|Masculino
|46 años
|10
|Cartago
|Elizabet Osorio Henao
|Femenino
|66 años
|11
|Cartago
|Sandra Milena Molina Martínez
|Femenino
|31 años
|12
|Cartago
|Leonor Panesso de Marín
|Femenino
|81 años
|13
|Cartago
|Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez
|Masculino
|70 años
|14
|Pereira
|Lina Marcela Rodas Cuartas
|Femenino
|37 años
|15
|Pereira
|Julián Andrés Mejía Moreno
|Masculino
|27 años
|16
|Pereira
|Sandra Patricia Chica Montoya
|Femenino
|47 años
|17
|Pereira
|Gilberto de Jesús Giraldo López
|Masculino
|74 años
|18
|Pereira
|Pilar Jiménez Toquica
|Femenino
|81 años
|19
|Pereira
|Sergina Moncada Aguirre
|Femenino
|71 años
|20
|Pereira
|Argensola del Socorro González Gutiérrez
|Femenino
|82 años
|21
|Pereira
|Paula Andrea Franco Bustamante
|Femenino
|44 años
|22
|Pereira
|Dargui González Guerrero
|Masculino
|49 años
|23
|Pereira
|Angela María Acosta González
|Femenino
|46 años
|24
|Pereira
|Juan Manuel Toro Sánchez
|Masculino
|30 años
|25
|Pereira
|Wilson de Jesús Largo Trejos
|Masculino
|57 años
|26
|Pereira
|Luis Fernando Ossa Hernández
|Masculino
|62 años
|27
|Pereira
|Pedronel Diaz Diaz
|Masculino
|64 años
|28
|Pereira
|Aracelly Daza Valencia
|Femenino
|61 años
|29
|Pereira
|Juan Carlos Gil Ulloa
|Masculino
|47 años
|30
|Pereira
|R D R Q
|Masculino
|17 años
|31
|Pereira
|Derly Angelica Martínez Flórez
|Femenino
|25 años
|32
|Pereira
|Vanessa Gómez Molina
|Femenino
|28 años
|33
|Pereira
|Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía
|Femenino
|38 años
|34
|Pereira
|Kevin Styven Álvarez Mosquera
|Masculino
|30 años
|35
|Pereira
|Rosa Angelica Maya Maya
|Femenino
|76 años
|36
|Pereira
|María Mariela Granada Echeverry
|Femenino
|67 años
|37
|Pereira
|Guillermo Orrego Flórez
|Masculino
|59 años
|38
|Pereira
|Blanca Libia Hincapié Londoño
|Femenino
|82 años
|39
|Pereira
|José Fernando Valencia Cañas
|Masculino
|51 años
|40
|Pereira
|Nubredin Ortiz Londoño
|Masculino
|85 años
|41
|Pereira
|Sorley Aracelly Villa Guevara
|Femenino
|64 años
|42
|Pereira
|Aleida Campiño Trujillo
|Femenino
|63 años
|43
|Pereira
|Magola Quiceno López
|Femenino
|71 años
|44
|Pereira
|Andrea Carolina Puliche Blandon
|Femenino
|30 años
|45
|Pereira
|Mariana Santa Gómez
|Femenino
|65 años
|46
|Pereira
|Pablo Andrés Rivera Avirama
|Masculino
|26 años
|47
|Pereira
|María Dalila Moncada Aguirre
|Femenino
|84 años
|48
|Pereira
|José Fernando Granada Gutiérrez
|Masculino
|60 años
|49
|Pereira
|Flor de María González de Arenas
|Femenino
|85 años
|50
|Pereira
|Juan Carlos Aristizabal López
|Masculino
|62 años
|51
|Pereira
|L S L H
|Femenino
|10 años
|52
|Pereira
|Sigifredo Heredia Manso
|Masculino
|65 años
|53
|Pereira
|María Leticia Hernández Rendon
|Femenino
|60 años
|54
|Pereira
|Fanny Moncada Aguirre
|Femenino
|66 años
|55
|Pereira
|Yaneth Ensueño Álzate Sánchez
|Femenino
|59 años
|56
|Pereira
|Sofia Martínez Martínez
|Femenino
|38 años
|57
|Pereira
|Floralba Londoño Pulgarín
|Femenino
|63 años
|58
|Pereira
|Martha Lucía Gómez Grisales
|Femenino
|43 años
|59
|Pereira
|Daniela Gutiérrez Tangarife
|Femenino
|30 años
|60
|Pereira
|Juan José Zapata Chica
|Masculino
|19 años
|61
|Pereira
|Jesús Emilio Castro Hincapié
|Masculino
|55 años
|62
|Pereira
|María Valeria Arcila Roldan
|Femenino
|25 años
|63
|Pereira
|María Elvia Ruiz de Jiménez
|Femenino
|69 años
|64
|Pereira
|María Estrella Benitez Herrera
|Femenino
|69 años
|65
|Pereira
|Valentina Gallego Osorio
|Femenino
|27 años
|66
|Pereira
|Jhon Jairo Zuluaga
|Masculino
|53 años
|67
|Pereira
|María Rosalba Morales Batero
|Femenino
|76 años
|68
|Pereira
|Anselmo Guevara Navarro
|Masculino
|76 años
|69
|Pereira
|Carlos Alberto Jaramillo Duque
|Masculino
|30 años
|70
|Pereira
|Julián Arango Hernández
|Masculino
|62 años
|71
|Pereira
|Jorge Luis Muñoz Marín
|Masculino
|69 años
|72
|Pereira
|Jorge Luis Guevara Aguilar
|Masculino
|53 años
|73
|Pereira
|María Catalina López Vasquez
|Femenino
|46 años
|74
|Pereira
|Teresita Meza de López
|Femenino
|77 años
|75
|Pereira
|Ivan Felipe Morales Grajales
|Masculino
|21 años
|76
|Pereira
|Kevin Diaz Hernández
|Masculino
|19 años
|77
|Pereira
|Flor María Martínez de Chaux
|Femenino
|73 años
|78
|Pereira
|María Cristina Giraldo Hernández
|Femenino
|83 años
|79
|Pereira
|Gloria Amparo Monsalve Álvarez
|Femenino
|68 años
|80
|Pereira
|Ceneida Ramírez Arango
|Femenino
|45 años
|81
|Pereira
|Richard Alejandro Cardona Cañaveral
|Masculino
|22 años
|82
|Pereira
|María Melida Toro de Sossa
|Femenino
|75 años
|83
|Pereira
|Susana López de Guzman
|Femenino
|86 años
|84
|Pereira
|Leidy Marcela Morales Arias
|Femenino
|34 años
|85
|Pereira
|Alberto Gómez Agudelo
|Masculino
|92 años
|86
|Pereira
|Ofelia Franco de Zapata
|Femenino
|73 años
|87
|Pereira
|Luz María Hinestroza Renteria
|Femenino
|51 años
|88
|Pereira
|Mario Ceballos Jaramillo
|Masculino
|70 años
|89
|Pereira
|María Dolores Hoyos de Ruiz
|Femenino
|76 años
|90
|Pereira
|Carlos Alberto Guzman López
|Masculino
|64 años
|91
|Pereira
|Nubia Bonilla Álzate
|Femenino
|86 años
|92
|Pereira
|Remigia Norma George
|Femenino
|85 años
|93
|Pereira
|Arnulfo Galeano Buitrago
|Masculino
|83 años
|94
|Pereira
|Carlos Hernán Escarria Maldonado
|Masculino
|44 años
|95
|Pereira
|Humberto Aguirre García
|Masculino
|81 años
|96
|Pereira
|Cinthia Silieth Ortega Serrano
|Femenino
|38 años
|97
|Pereira
|Ana Silvia Rodríguez Daza
|Femenino
|70 años
|98
|Pereira
|Miguel Ángel Fernández Estrada
|Masculino
|35 años
|99
|Pereira
|Carlos Augusto Vargas Rodríguez
|Masculino
|65 años
|100
|Pereira
|Ana Victoria Mejía Osorio
|Femenino
|48 años
|101
|Pereira
|Luis Carlos Velasco Gutiérrez
|Masculino
|63 años
|102
|Pereira
|José Manuel Castaño Tejada
|Masculino
|72 años
|103
|Pereira
|Manuel Enrique Gómez Ariza
|Masculino
|59 años
|104
|Pereira
|Jhon Alexander Motato
|Masculino
|40 años
|105
|Pereira
|José Gregorio Aquino Ceballos
|Masculino
|29 años
|106
|Pereira
|Rafael Antonio Aquino Ceballos
|Masculino
|41 años
|107
|Pereira
|Irma Rodríguez Daza
|Femenino
|80 años
|108
|Pereira
|Carlos Alberto Londoño Lozano
|Masculino
|64 años
|109
|Pereira
|Humberto Jovanny Jiménez Ruiz
|Masculino
|47 años
|110
|Pereira
|Miguel Ángel Vidales Cardona
|Masculino
|30 años
|111
|Pereira
|Juan Fernando Rodríguez Álvarez
|Masculino
|28 años
|112
|Pereira
|Juan Felipe Giraldo Cárdenas
|Masculino
|23 años
|113
|Pereira
|Largo Sánchez Daniela Andrea
|Femenino
|31 años
|114
|Pereira
|Vanegas Restrepo Humberto
|Masculino
|82 años
|115
|Pereira
|Lorena Ramirez Ospina
|Femenino
|53 años
|116
|Pereira
|Nuurmy Mckencie Gallardo
|Femenino
|51 años
|117
|Pereira
|Rocío Heredia Manzo
|Femenino
|59 años
|118
|Pereira
|Miguel Héctor Antonio López Rivera
|Masculino
|88 años
|119
|Pereira
|Brenda Eloisa Flores reyes
|Femenino
|41 años
|120
|Pereira
|Mario Alberto Zapata Verdier
|Masculino
|53 años
|121
|Popayán
|Carlos Ernesto Rennella Campo
|Masculino
|45 años
|122
|Cali
|Dey Levy Potosí Arango
|Masculino
|35 años
|123
|Cali
|Carlos Andrés Cortés Palacios
|Masculino
|45 años
|124
|Cali
|Omar Esquivel González
|Masculino
|48 años
|125
|Cali
|N N V C
|Femenino
|8 años
|126
|Cali
|Jeider Orlando Fomseca Gil
|Masculino
|24 años
|127
|Cali
|Angie Lizeth Perlaza Estupiñan
|Femenino
|25 años
|128
|Cali
|Mariano Cadena Quiñones
|Masculino
|43 años
|129
|Cali
|Ana Gabriela Aguirre García
|Femenino
|20 años
|130
|Cali
|Jaime Bonilla Victoria
|Masculino
|55 años
|131
|Cali
|Andrés Felipe Escobar González
|Masculino
|22 años
|132
|Cali
|Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez
|Masculino
|28 años
|133
|Cali
|Ana Lucelly Adarbe Núñez
|Femenino
|45 años
|134
|Cali
|María Patricia Vasquez Bautista
|Femenino
|68 años
|135
|Cali
|Edwin Marino Rodríguez Victoria
|Masculino
|56 años
|136
|Cali
|Miriam Del Socorro Quintero Ramírez
|Femenino
|64 años
|137
|Cali
|Miriam de Jesús Wilches de Palacio
|Femenino
|81 años
|138
|Cali
|Laura Johanna Reyes Pinilla
|Femenino
|28 años
|139
|Cali
|S T A M
|Femenino
|10 años
|140
|Cali
|Rosa Matilde Rodríguez Calvache
|Femenino
|78 años
|141
|Cali
|Carlos Modesto Olivo Jiménez
|Masculino
|68 años
|142
|Cali
|Jhon Edwar Viedman Ceballos
|Masculino
|29 años
|143
|Cali
|Francisney Mambuscay Benachi
|Masculino
|45 años
|144
|Cali
|Gloria del Carmen Rosero Popayán
|Femenino
|41 años
|145
|Cali
|Sofya Saavedra Caycedo
|Femenino
|23 años
|146
|Cali
|Ana Beiba López
|Femenino
|83 años
|147
|Cali
|John Harold Caicedo Banguera
|Masculino
|43 años
|148
|Cali
|Mónica Lorena Mera Murillo
|Femenino
|40 años
|149
|Cali
|Nelly Cecilia Meneses Obando
|Femenino
|74 años
|150
|Cali
|Angela Julieth Muñoz Torres
|Femenino
|36 años
|151
|Cali
|Germán Sarria Arboleda
|Masculino
|66 años
|152
|Cali
|Fabio Arana Tobar
|Masculino
|49 años
|153
|Cali
|Ofelia Giraldo Osorio
|Femenino
|85 años
|154
|Cali
|Luz Dary Osorio Giraldo
|Femenino
|63 años
|155
|Cali
|María Idaly Salazar Piedrahita
|Femenino
|79 años
|156
|Cali
|Guillermo Atehortua González
|Masculino
|78 años
|157
|Cali
|T A B
|Masculino
|12 años
|158
|Cali
|Angie Giovanna Trujillo Sánchez
|Femenino
|37 años
|159
|Cali
|María Leidy Scarpetta Ruiz
|Femenino
|39 años
|160
|Cali
|Olga Borja
|Femenino
|87 años
|161
|Cali
|Pedro Noe Chaguendo Concha
|Masculino
|72 años
|162
|Cali
|David Steven Restrepo Moreno
|Masculino
|25 años
|163
|Cali
|Lennin Dinay Ruiz Fernández
|Femenino
|37 años
|164
|Cali
|Elsa Valencia Giraldo
|Femenino
|84 años
|165
|Cali
|María Cristina Suárez Rendón
|Femenino
|38 años
|166
|Cali
|S LL R
|Femenino
|1 año
|167
|Cali
|I S P S
|Masculino
|12 años
|168
|Cali
|Yamileth Rojas Riascos
|Femenino
|48 años
|169
|Cali
|Juan Francisco Barrios Joly
|Masculino
|72 años
|170
|Cali
|Juan Guillermo Mosquera
|Masculino
|19 años
|171
|Cali
|Karroll Paola Mora Pelaez
|Femenino
|45 años
|172
|Cali
|E L M
|Masculino
|16 años
|173
|Cali
|Julia Amelia Palta Paz
|Femenino
|76 años
|174
|Cali
|Juan Pablo Arango García
|Masculino
|24 años
|175
|Cali
|María Esmeralda Ordoñez de Pérez
|Femenino
|84 años
|176
|Cali
|Isabel Castillo de Contreras
|Femenino
|94 años
|177
|Cali
|Miguel Enrique Abuchar Porras
|Masculino
|73 años
|178
|Cali
|Patricia del Pilar Jiménez Burbano
|Femenino
|60 años
|179
|Cali
|Angie Isabella Castaño Melo
|Femenino
|20 años
|180
|Cali
|Yenci Lorena Delgado Restrepo
|Femenino
|22 años
|181
|Cali
|Faisuly Rojas Foronda
|Femenino
|50 años
|182
|Cali
|Ana Ludivia Bernal Arciniegas
|Femenino
|58 años
|183
|Cali
|Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon
|Femenino
|69 años
|184
|Cali
|Sandra Stella Duque Burgos
|Femenino
|57 años
|185
|Cali
|Luz Nelly Guerrero Núñez
|Femenino
|35 años
|186
|Cali
|A L M
|Femenino
|13 años
|187
|Cali
|Angelica Álzate Orozco
|Femenino
|42 años
|188
|Cali
|Alejandro Martínez Prado
|Masculino
|55 años
|189
|Cali
|Xiomara Angelica Agredo Galvez
|Femenino
|36 años
|190
|Cali
|Luis Emilio Contreras Castillo
|Masculino
|66 años
|191
|Cali
|Elsa Ortiz Prieto
|Femenino
|81 años
|192
|Cali
|Gloria Ines Zorrilla Gómez
|Femenino
|61 años
|193
|Cali
|Doris Niño Vera
|Femenino
|71 años
|194
|Cali
|Luz Angela Prado de Martínez
|Femenino
|81 años
|195
|Cali
|Jhon Fleider Gómez Grajales
|Masculino
|59 años
|196
|Cali
|Merzori Sánchez López
|Femenino
|50 años
|197
|Cali
|Helda Nubia Aristizabal Aristizabal
|Femenino
|58 años
|198
|Cali
|Ricardo López Arango
|Masculino
|75 años
|199
|Cali
|Catherin López Saldarriaga
|Femenino
|44 años
|200
|Cali
|V G R
|Femenino
|7 años
|201
|Cali
|Amparo Jaramillo Eastman
|Femenino
|73 años
|202
|Cali
|María del Rosario Caicedo Bravo
|Femenino
|19 años
|203
|Cali
|Rosalba Montañez Arias
|Femenino
|54 años
|204
|Cali
|Jairo Hernan Saavedra Cardona
|Masculino
|62 años
|205
|Cali
|Nur Zuñiga de Gallego
|Femenino
|70 años
|206
|Cali
|Dario Patiño Rivera
|Masculino
|77 años
|207
|Cali
|Juan David Cano Pabon
|Masculino
|31 años
|208
|Cali
|Blanca Victoria Caicedo López
|Femenino
|61 años
|209
|Cali
|Jorge Enrique Pinchao
|Masculino
|80 años
|210
|Cali
|Efren Caicedo López
|Masculino
|65 años
|211
|Cali
|Luz Angela Martínez Ruiz
|Femenino
|54 años
|212
|Cali
|Héctor Gallego Ocampo
|Masculino
|83 años
|213
|Cali
|María Nelsida Hincapié Martínez
|Femenino
|72 años
|214
|Cali
|Luz Aida Hincapié Martínez
|Femenino
|64 años
|215
|Cali
|María del Socorro Hincapié Martínez
|Femenino
|68 años
|216
|Cali
|L M F
|Femenino
|10 años
|217
|Cali
|Juan Felipe Ramírez García
|Masculino
|27 años
|218
|Cali
|Gloria Inés Jiménez Saa
|Femenino
|85 años
|219
|Cali
|Kevin Andrés Cadavid Duque
|Masculino
|33 años
|220
|Cali
|Jazmín Montoya Castaño
|Femenino
|34 años
|221
|Cali
|D C M
|Masculino
|1 año
|222
|Cali
|María Adiela Osorio de Ramírez
|Femenino
|76 años
|223
|Cali
|Esperanza Jiménez Saa
|Femenino
|90 años
|224
|Cali
|María Isabel Jiménez Escarria
|Femenino
|58 años
|225
|Cali
|Luis Eduardo García Vela
|Masculino
|59 años
|226
|Cali
|María Tulia Vera Bocanegra
|Femenino
|85 años
|227
|Cali
|Carlos Arturo Aponte Espinosa
|Masculino
|71 años
|228
|Cali
|I G A
|Femenino
|11 años
|229
|Cali
|Diego Alejandro García Cortés
|Masculino
|27 años
|230
|Cali
|Cecilia Laguna Cruz
|Femenino
|75 años
|231
|Cali
|Gustavo Arley López Giraldo
|Masculino
|50 años
|232
|Cali
|Amparo Barona Jiménez
|Femenino
|76 años
|233
|Cali
|Marta Erika Carrua Gómez
|Femenino
|60 años
|234
|Cali
|Jaime Martínez Bolaños
|Masculino
|62 años
|235
|Cali
|Miguel Ángel Valencia Muriel
|Masculino
|75 años
|236
|Cali
|Claudia Mónica Trigreros Rojas
|Femenino
|55 años
|237
|Cali
|Martha Rocío Rojas de Barbery
|Femenino
|65 años
|238
|Cali
|Alejandra Vivas Jiménez
|Femenino
|34 años
|239
|Cali
|Isabel Guasaquillo Chávez
|Femenino
|66 años
|240
|Cali
|Isabella Saavedra Caycedo
|Femenino
|20 años
|241
|Cali
|Rosa Esther Tello Ceballos
|Femenino
|66 años
|242
|Cali
|M V J
|Masculino
|10 años
|243
|Cali
|Amparo Rojas de Méndez
|Femenino
|90 años
|244
|Cali
|J J V S
|Masculino
|16 años
|245
|Cali
|Zulay Gregoria Olivo Gaviria
|Femenino
|72 años
|246
|Cali
|Nidia Méndez Rojas
|Femenino
|72 años
|247
|Cali
|María Stella Marín Serna
|Femenino
|70 años
|248
|Cali
|Juan Esteban Vanegas Galeano
|Masculino
|24 años
|249
|Cali
|Juan Carlos Aguirre Benitez
|Masculino
|48 años
|250
|Cali
|Valentina Vanegas Galeano
|Femenino
|29 años
|251
|Cali
|Siomara Hernández Duarte
|Femenino
|62 años
|252
|Cali
|Humberto Lara Tascon
|Masculino
|86 años
|253
|Cali
|Víctor Manuel Acosta Valdés
|Masculino
|55 años
|254
|Cali
|Luz Adriana Betancourt Correa
|Femenino
|57 años
|255
|Cali
|Eladio Álvarez Vega
|Masculino
|102 años
|256
|Cali
|Gladys Grajales Montaño
|Femenino
|78 años
|257
|Cali
|Luz Elena Varela Tamayo
|Femenino
|59 años
|258
|Cali
|María Isabel Suarez Narvaez
|Femenino
|68 años
|259
|Cali
|Luciana Valentina Marcano Vergara
|Femenino
|24 años
|260
|Cali
|María Melida Betancourt de Correa
|Femenino
|90 años
|261
|Cali
|Juan José Cruz Salazar
|Masculino
|39 años
|262
|Cali
|Victoria Eugenia Perea Pérez
|Femenino
|54 años
|263
|Cali
|Nelly Grajales de Gómez
|Femenino
|77 años
|264
|Cali
|Matias López Sánchez
|Masculino
|17 años
|265
|Cali
|Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez
|Masculino
|17 años
|266
|Cali
|Nubia Esperanza Velasquez García
|Femenino
|57 años
|267
|Buenaventura
|Carlos Alberto Rosero Pretel
|Masculino
|55 años
|268
|Buenaventura
|Mabel Cristina Carvajal Posada
|Femenino
|57 años
|269
|Buenaventura
|Martha Patricia Correa Grueso
|Femenino
|50 años
|270
|Buenaventura
|Washington Segura Garcés
|Masculino
|49 años
|271
|Buenaventura
|Guillermina Angulo Torres
|Femenino
|46 años
|272
|Buenaventura
|Arnulfo Rojas Renteria
|Masculino
|74 años
|273
|Buenaventura
|José Joaquin Rodríguez Galindo
|Masculino
|76 años
|274
|Buenaventura
|D D A
|Femenino
|16 años
|275
|Buenaventura
|Dilia Gongora Suican
|Femenino
|66 años
|276
|Buga
|A R G
|Masculino
|8 años
|277
|Buga
|Paola Andrea Quintero Daza
|Femenino
|34 años
|278
|Buga
|J A M Q
|Masculino
|6 años
|279
|Buga
|M J L T
|Femenino
|6 años
|280
|Buga
|E B A
|Masculino
|6 años
|281
|Buga
|Jesús Alfonso González
|Masculino
|28 años
|282
|Sevilla
|María Edilma Gutiérrez de Muñoz
|Femenino
|81 años
|283
|Sevilla
|Aristóbulo Muñoz Restrepo
|Masculino
|83 años
|284
|Sevilla
|Luz Meri Cartagena Hermira
|Femenino
|53 años
|285
|Tuluá
|José Norberto Gómez Valencia
|Masculino
|73 años
|286
|Tuluá
|Aliro Cardona Castillo
|Masculino
|70 años
|287
|Tuluá
|Luz Adriana Restrepo López
|Femenino
|45 años
|288
|Roldanillo
|Juan Carlos García Castañeda
|Masculino
|30 años
|289
|Roldanillo
|Omaira Ramírez de Salcedo
|Femenino
|85 años
|290
|Roldanillo
|Magnolia García Lugo
|Femenino
|57 años
|291
|Roldanillo
|Guillermo Baldion
|Masculino
|78 años
|292
|Roldanillo
|Miguel Antonio Herrera Bueno
|Masculino
|88 años
|293
|Roldanillo
|María Ludivia Giraldo Rubio
|Femenino
|80 años
|294
|Santander de Quilichao
|L J C L
|Masculino
|4 meses
|295
|Quibdó
|Bibiana Buitrago Zuluaga
|Femenino
|36 años
|296
|Quibdó
|Daniela Sánchez Morales
|Femenino
|28 años
|297
|Quibdó
|Juan Antonio Galeano Restrepo
|Masculino
|35 años
|298
|Quibdó
|Juan Camilo Moreno Sánchez
|Masculino
|25 años
|299
|Quibdó
|John Ricardo Parra Blandon
|Masculino
|46 años
|300
|Quibdó
|Yonny Rocio Salas Duque
|Femenino
|42 años
|301
|Quibdó
|María Daniela Ruiz Hinestroza
|Femenino
|35 años
|302
|Quibdó
|J M V V
|Masculino
|5 años
|303
|Quibdó
|Keisy Lidsay Parra Sánchez
|Femenino
|19 años
|304
|Quibdó
|Bertha Helena Roa Ramirez
|Femenino
|38 años
|305
|Quibdó
|Horacio Antonio Mosquera Mena
|Masculino
|72 años
|306
|Quibdó
|Luis Alberto Rivas Salguero
|Masculino
|39 años
La lista hace parte del proceso de actualización de información sobre las víctimas del terremoto y permite avanzar en la individualización de las personas fallecidas y en su respectiva entrega a los familiares.
El organismo continúa con los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos, mientras las autoridades actualizan el balance de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia
La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.
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