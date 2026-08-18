Escrito por:  Redacción Nación
Ago 18, 2026 - 4:49 pm

El balance de víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto volvió a actualizarse. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya son 306 las víctimas identificadas tras la emergencia.

(Vea también: Cifra de muertos en Colombia por terremoto pasó de 300 y panorama es cada vez peor)

Según el reporte, con corte a la 1:30 p. m. de este martes 18 de agosto, Medicina Legal ha recibido 312 cuerpos provenientes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto.

De ese total, 306 víctimas ya fueron identificadas. Entre ellas hay 24 menores de edad y 12 ciudadanos extranjeros.

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El organismo también informó que 300 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares, como parte del proceso que se adelanta después de la identificación forense.

¿Cuántos cuerpos ha recibido Medicina Legal?

El nuevo reporte permite diferenciar las cifras que hacen parte del proceso de atención forense tras la emergencia:

  • 312 cuerpos han sido recibidos por Medicina Legal.
  • 306 víctimas han sido identificadas.
  • 24 menores de edad hacen parte de las víctimas identificadas.
  • 12 ciudadanos extranjeros fueron identificados.
  • 300 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

La información corresponde al balance entregado por Medicina Legal y está relacionado específicamente con los cuerpos recibidos por la entidad provenientes de los cuatro departamentos mencionados.

Lista de víctimas identificadas

Medicina Legal también entregó la relación de las personas que han podido ser identificadas hasta el corte de la 1:30 p. m. de este martes.

Unidad Básica Nombre Sexo Edad
1 Manizales Fernando Alonso González Masculino 70 años
2 Manizales Catalina Arango Sandoval Femenino 18 años
3 Manizales Oscar de Jesús Henao Marín Masculino 78 años
4 Manizales Luis Alberto Duque Cortes Masculino 42 años
5 Manizales Graciela Zapata López Femenino 72 años
6 Armenia-Calarcá Daniel Gutiérrez Arias Masculino 84 años
7 Armenia-Calarcá Diana Marcela Duque Guzmán Femenino 42 años
8 Armenia-Calarcá Yessica Lorena Céspedes Rondon Femenino 34 años
9 Belén de Umbría José Yovany Agudelo Sánchez Masculino 46 años
10 Cartago Elizabet Osorio Henao Femenino 66 años
11 Cartago Sandra Milena Molina Martínez Femenino 31 años
12 Cartago Leonor Panesso de Marín Femenino 81 años
13 Cartago Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez Masculino 70 años
14 Pereira Lina Marcela Rodas Cuartas Femenino 37 años
15 Pereira Julián Andrés Mejía Moreno Masculino 27 años
16 Pereira Sandra Patricia Chica Montoya Femenino 47 años
17 Pereira Gilberto de Jesús Giraldo López Masculino 74 años
18 Pereira Pilar Jiménez Toquica Femenino 81 años
19 Pereira Sergina Moncada Aguirre Femenino 71 años
20 Pereira Argensola del Socorro González Gutiérrez Femenino 82 años
21 Pereira Paula Andrea Franco Bustamante Femenino 44 años
22 Pereira Dargui González Guerrero Masculino 49 años
23 Pereira Angela María Acosta González Femenino 46 años
24 Pereira Juan Manuel Toro Sánchez Masculino 30 años
25 Pereira Wilson de Jesús Largo Trejos Masculino 57 años
26 Pereira Luis Fernando Ossa Hernández Masculino 62 años
27 Pereira Pedronel Diaz Diaz Masculino 64 años
28 Pereira Aracelly Daza Valencia Femenino 61 años
29 Pereira Juan Carlos Gil Ulloa Masculino 47 años
30 Pereira R D R Q Masculino 17 años
31 Pereira Derly Angelica Martínez Flórez Femenino 25 años
32 Pereira Vanessa Gómez Molina Femenino 28 años
33 Pereira Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía Femenino 38 años
34 Pereira Kevin Styven Álvarez Mosquera Masculino 30 años
35 Pereira Rosa Angelica Maya Maya Femenino 76 años
36 Pereira María Mariela Granada Echeverry Femenino 67 años
37 Pereira Guillermo Orrego Flórez Masculino 59 años
38 Pereira Blanca Libia Hincapié Londoño Femenino 82 años
39 Pereira José Fernando Valencia Cañas Masculino 51 años
40 Pereira Nubredin Ortiz Londoño Masculino 85 años
41 Pereira Sorley Aracelly Villa Guevara Femenino 64 años
42 Pereira Aleida Campiño Trujillo Femenino 63 años
43 Pereira Magola Quiceno López Femenino 71 años
44 Pereira Andrea Carolina Puliche Blandon Femenino 30 años
45 Pereira Mariana Santa Gómez Femenino 65 años
46 Pereira Pablo Andrés Rivera Avirama Masculino 26 años
47 Pereira María Dalila Moncada Aguirre Femenino 84 años
48 Pereira José Fernando Granada Gutiérrez Masculino 60 años
49 Pereira Flor de María González de Arenas Femenino 85 años
50 Pereira Juan Carlos Aristizabal López Masculino 62 años
51 Pereira L S L H Femenino 10 años
52 Pereira Sigifredo Heredia Manso Masculino 65 años
53 Pereira María Leticia Hernández Rendon Femenino 60 años
54 Pereira Fanny Moncada Aguirre Femenino 66 años
55 Pereira Yaneth Ensueño Álzate Sánchez Femenino 59 años
56 Pereira Sofia Martínez Martínez Femenino 38 años
57 Pereira Floralba Londoño Pulgarín Femenino 63 años
58 Pereira Martha Lucía Gómez Grisales Femenino 43 años
59 Pereira Daniela Gutiérrez Tangarife Femenino 30 años
60 Pereira Juan José Zapata Chica Masculino 19 años
61 Pereira Jesús Emilio Castro Hincapié Masculino 55 años
62 Pereira María Valeria Arcila Roldan Femenino 25 años
63 Pereira María Elvia Ruiz de Jiménez Femenino 69 años
64 Pereira María Estrella Benitez Herrera Femenino 69 años
65 Pereira Valentina Gallego Osorio Femenino 27 años
66 Pereira Jhon Jairo Zuluaga Masculino 53 años
67 Pereira María Rosalba Morales Batero Femenino 76 años
68 Pereira Anselmo Guevara Navarro Masculino 76 años
69 Pereira Carlos Alberto Jaramillo Duque Masculino 30 años
70 Pereira Julián Arango Hernández Masculino 62 años
71 Pereira Jorge Luis Muñoz Marín Masculino 69 años
72 Pereira Jorge Luis Guevara Aguilar Masculino 53 años
73 Pereira María Catalina López Vasquez Femenino 46 años
74 Pereira Teresita Meza de López Femenino 77 años
75 Pereira Ivan Felipe Morales Grajales Masculino 21 años
76 Pereira Kevin Diaz Hernández Masculino 19 años
77 Pereira Flor María Martínez de Chaux Femenino 73 años
78 Pereira María Cristina Giraldo Hernández Femenino 83 años
79 Pereira Gloria Amparo Monsalve Álvarez Femenino 68 años
80 Pereira Ceneida Ramírez Arango Femenino 45 años
81 Pereira Richard Alejandro Cardona Cañaveral Masculino 22 años
82 Pereira María Melida Toro de Sossa Femenino 75 años
83 Pereira Susana López de Guzman Femenino 86 años
84 Pereira Leidy Marcela Morales Arias Femenino 34 años
85 Pereira Alberto Gómez Agudelo Masculino 92 años
86 Pereira Ofelia Franco de Zapata Femenino 73 años
87 Pereira Luz María Hinestroza Renteria Femenino 51 años
88 Pereira Mario Ceballos Jaramillo Masculino 70 años
89 Pereira María Dolores Hoyos de Ruiz Femenino 76 años
90 Pereira Carlos Alberto Guzman López Masculino 64 años
91 Pereira Nubia Bonilla Álzate Femenino 86 años
92 Pereira Remigia Norma George Femenino 85 años
93 Pereira Arnulfo Galeano Buitrago Masculino 83 años
94 Pereira Carlos Hernán Escarria Maldonado Masculino 44 años
95 Pereira Humberto Aguirre García Masculino 81 años
96 Pereira Cinthia Silieth Ortega Serrano Femenino 38 años
97 Pereira Ana Silvia Rodríguez Daza Femenino 70 años
98 Pereira Miguel Ángel Fernández Estrada Masculino 35 años
99 Pereira Carlos Augusto Vargas Rodríguez Masculino 65 años
100 Pereira Ana Victoria Mejía Osorio Femenino 48 años
101 Pereira Luis Carlos Velasco Gutiérrez Masculino 63 años
102 Pereira José Manuel Castaño Tejada Masculino 72 años
103 Pereira Manuel Enrique Gómez Ariza Masculino 59 años
104 Pereira Jhon Alexander Motato Masculino 40 años
105 Pereira José Gregorio Aquino Ceballos Masculino 29 años
106 Pereira Rafael Antonio Aquino Ceballos Masculino 41 años
107 Pereira Irma Rodríguez Daza Femenino 80 años
108 Pereira Carlos Alberto Londoño Lozano Masculino 64 años
109 Pereira Humberto Jovanny Jiménez Ruiz Masculino 47 años
110 Pereira Miguel Ángel Vidales Cardona Masculino 30 años
111 Pereira Juan Fernando Rodríguez Álvarez Masculino 28 años
112 Pereira Juan Felipe Giraldo Cárdenas Masculino 23 años
113 Pereira Largo Sánchez Daniela Andrea Femenino 31 años
114 Pereira Vanegas Restrepo Humberto Masculino 82 años
115 Pereira Lorena Ramirez Ospina Femenino 53 años
116 Pereira Nuurmy Mckencie Gallardo Femenino 51 años
117 Pereira Rocío Heredia Manzo Femenino 59 años
118 Pereira Miguel Héctor Antonio López Rivera Masculino 88 años
119 Pereira Brenda Eloisa Flores reyes Femenino 41 años
120 Pereira Mario Alberto Zapata Verdier Masculino 53 años
121 Popayán Carlos Ernesto Rennella Campo Masculino 45 años
122 Cali Dey Levy Potosí Arango Masculino 35 años
123 Cali Carlos Andrés Cortés Palacios Masculino 45 años
124 Cali Omar Esquivel González Masculino 48 años
125 Cali N N V C Femenino 8 años
126 Cali Jeider Orlando Fomseca Gil Masculino 24 años
127 Cali Angie Lizeth Perlaza Estupiñan Femenino 25 años
128 Cali Mariano Cadena Quiñones Masculino 43 años
129 Cali Ana Gabriela Aguirre García Femenino 20 años
130 Cali Jaime Bonilla Victoria Masculino 55 años
131 Cali Andrés Felipe Escobar González Masculino 22 años
132 Cali Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez Masculino 28 años
133 Cali Ana Lucelly Adarbe Núñez Femenino 45 años
134 Cali María Patricia Vasquez Bautista Femenino 68 años
135 Cali Edwin Marino Rodríguez Victoria Masculino 56 años
136 Cali Miriam Del Socorro Quintero Ramírez Femenino 64 años
137 Cali Miriam de Jesús Wilches de Palacio Femenino 81 años
138 Cali Laura Johanna Reyes Pinilla Femenino 28 años
139 Cali S T A M Femenino 10 años
140 Cali Rosa Matilde Rodríguez Calvache Femenino 78 años
141 Cali Carlos Modesto Olivo Jiménez Masculino 68 años
142 Cali Jhon Edwar Viedman Ceballos Masculino 29 años
143 Cali Francisney Mambuscay Benachi Masculino 45 años
144 Cali Gloria del Carmen Rosero Popayán Femenino 41 años
145 Cali Sofya Saavedra Caycedo Femenino 23 años
146 Cali Ana Beiba López Femenino 83 años
147 Cali John Harold Caicedo Banguera Masculino 43 años
148 Cali Mónica Lorena Mera Murillo Femenino 40 años
149 Cali Nelly Cecilia Meneses Obando Femenino 74 años
150 Cali Angela Julieth Muñoz Torres Femenino 36 años
151 Cali Germán Sarria Arboleda Masculino 66 años
152 Cali Fabio Arana Tobar Masculino 49 años
153 Cali Ofelia Giraldo Osorio Femenino 85 años
154 Cali Luz Dary Osorio Giraldo Femenino 63 años
155 Cali María Idaly Salazar Piedrahita Femenino 79 años
156 Cali Guillermo Atehortua González Masculino 78 años
157 Cali T A B Masculino 12 años
158 Cali Angie Giovanna Trujillo Sánchez Femenino 37 años
159 Cali María Leidy Scarpetta Ruiz Femenino 39 años
160 Cali Olga Borja Femenino 87 años
161 Cali Pedro Noe Chaguendo Concha Masculino 72 años
162 Cali David Steven Restrepo Moreno Masculino 25 años
163 Cali Lennin Dinay Ruiz Fernández Femenino 37 años
164 Cali Elsa Valencia Giraldo Femenino 84 años
165 Cali María Cristina Suárez Rendón Femenino 38 años
166 Cali S LL R Femenino 1 año
167 Cali I S P S Masculino 12 años
168 Cali Yamileth Rojas Riascos Femenino 48 años
169 Cali Juan Francisco Barrios Joly Masculino 72 años
170 Cali Juan Guillermo Mosquera Masculino 19 años
171 Cali Karroll Paola Mora Pelaez Femenino 45 años
172 Cali E L M Masculino 16 años
173 Cali Julia Amelia Palta Paz Femenino 76 años
174 Cali Juan Pablo Arango García Masculino 24 años
175 Cali María Esmeralda Ordoñez de Pérez Femenino 84 años
176 Cali Isabel Castillo de Contreras Femenino 94 años
177 Cali Miguel Enrique Abuchar Porras Masculino 73 años
178 Cali Patricia del Pilar Jiménez Burbano Femenino 60 años
179 Cali Angie Isabella Castaño Melo Femenino 20 años
180 Cali Yenci Lorena Delgado Restrepo Femenino 22 años
181 Cali Faisuly Rojas Foronda Femenino 50 años
182 Cali Ana Ludivia Bernal Arciniegas Femenino 58 años
183 Cali Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon Femenino 69 años
184 Cali Sandra Stella Duque Burgos Femenino 57 años
185 Cali Luz Nelly Guerrero Núñez Femenino 35 años
186 Cali A L M Femenino 13 años
187 Cali Angelica Álzate Orozco Femenino 42 años
188 Cali Alejandro Martínez Prado Masculino 55 años
189 Cali Xiomara Angelica Agredo Galvez Femenino 36 años
190 Cali Luis Emilio Contreras Castillo Masculino 66 años
191 Cali Elsa Ortiz Prieto Femenino 81 años
192 Cali Gloria Ines Zorrilla Gómez Femenino 61 años
193 Cali Doris Niño Vera Femenino 71 años
194 Cali Luz Angela Prado de Martínez Femenino 81 años
195 Cali Jhon Fleider Gómez Grajales Masculino 59 años
196 Cali Merzori Sánchez López Femenino 50 años
197 Cali Helda Nubia Aristizabal Aristizabal Femenino 58 años
198 Cali Ricardo López Arango Masculino 75 años
199 Cali Catherin López Saldarriaga Femenino 44 años
200 Cali V G R Femenino 7 años
201 Cali Amparo Jaramillo Eastman Femenino 73 años
202 Cali María del Rosario Caicedo Bravo Femenino 19 años
203 Cali Rosalba Montañez Arias Femenino 54 años
204 Cali Jairo Hernan Saavedra Cardona Masculino 62 años
205 Cali Nur Zuñiga de Gallego Femenino 70 años
206 Cali Dario Patiño Rivera Masculino 77 años
207 Cali Juan David Cano Pabon Masculino 31 años
208 Cali Blanca Victoria Caicedo López Femenino 61 años
209 Cali Jorge Enrique Pinchao Masculino 80 años
210 Cali Efren Caicedo López Masculino 65 años
211 Cali Luz Angela Martínez Ruiz Femenino 54 años
212 Cali Héctor Gallego Ocampo Masculino 83 años
213 Cali María Nelsida Hincapié Martínez Femenino 72 años
214 Cali Luz Aida Hincapié Martínez Femenino 64 años
215 Cali María del Socorro Hincapié Martínez Femenino 68 años
216 Cali L M F Femenino 10 años
217 Cali Juan Felipe Ramírez García Masculino 27 años
218 Cali Gloria Inés Jiménez Saa Femenino 85 años
219 Cali Kevin Andrés Cadavid Duque Masculino 33 años
220 Cali Jazmín Montoya Castaño Femenino 34 años
221 Cali D C M Masculino 1 año
222 Cali María Adiela Osorio de Ramírez Femenino 76 años
223 Cali Esperanza Jiménez Saa Femenino 90 años
224 Cali María Isabel Jiménez Escarria Femenino 58 años
225 Cali Luis Eduardo García Vela Masculino 59 años
226 Cali María Tulia Vera Bocanegra Femenino 85 años
227 Cali Carlos Arturo Aponte Espinosa Masculino 71 años
228 Cali I G A Femenino 11 años
229 Cali Diego Alejandro García Cortés Masculino 27 años
230 Cali Cecilia Laguna Cruz Femenino 75 años
231 Cali Gustavo Arley López Giraldo Masculino 50 años
232 Cali Amparo Barona Jiménez Femenino 76 años
233 Cali Marta Erika Carrua Gómez Femenino 60 años
234 Cali Jaime Martínez Bolaños Masculino 62 años
235 Cali Miguel Ángel Valencia Muriel Masculino 75 años
236 Cali Claudia Mónica Trigreros Rojas Femenino 55 años
237 Cali Martha Rocío Rojas de Barbery Femenino 65 años
238 Cali Alejandra Vivas Jiménez Femenino 34 años
239 Cali Isabel Guasaquillo Chávez Femenino 66 años
240 Cali Isabella Saavedra Caycedo Femenino 20 años
241 Cali Rosa Esther Tello Ceballos Femenino 66 años
242 Cali M V J Masculino 10 años
243 Cali Amparo Rojas de Méndez Femenino 90 años
244 Cali J J V S Masculino 16 años
245 Cali Zulay Gregoria Olivo Gaviria Femenino 72 años
246 Cali Nidia Méndez Rojas Femenino 72 años
247 Cali María Stella Marín Serna Femenino 70 años
248 Cali Juan Esteban Vanegas Galeano Masculino 24 años
249 Cali Juan Carlos Aguirre Benitez Masculino 48 años
250 Cali Valentina Vanegas Galeano Femenino 29 años
251 Cali Siomara Hernández Duarte Femenino 62 años
252 Cali Humberto Lara Tascon Masculino 86 años
253 Cali Víctor Manuel Acosta Valdés Masculino 55 años
254 Cali Luz Adriana Betancourt Correa Femenino 57 años
255 Cali Eladio Álvarez Vega Masculino 102 años
256 Cali Gladys Grajales Montaño Femenino 78 años
257 Cali Luz Elena Varela Tamayo Femenino 59 años
258 Cali María Isabel Suarez Narvaez Femenino 68 años
259 Cali Luciana Valentina Marcano Vergara Femenino 24 años
260 Cali María Melida Betancourt de Correa Femenino 90 años
261 Cali Juan José Cruz Salazar Masculino 39 años
262 Cali Victoria Eugenia Perea Pérez Femenino 54 años
263 Cali Nelly Grajales de Gómez Femenino 77 años
264 Cali Matias López Sánchez Masculino 17 años
265 Cali Andrés Felipe Sánchez Gutiérrez Masculino 17 años
266 Cali Nubia Esperanza Velasquez García Femenino 57 años
267 Buenaventura Carlos Alberto Rosero Pretel Masculino 55 años
268 Buenaventura Mabel Cristina Carvajal Posada Femenino 57 años
269 Buenaventura Martha Patricia Correa Grueso Femenino 50 años
270 Buenaventura Washington Segura Garcés Masculino 49 años
271 Buenaventura Guillermina Angulo Torres Femenino 46 años
272 Buenaventura Arnulfo Rojas Renteria Masculino 74 años
273 Buenaventura José Joaquin Rodríguez Galindo Masculino 76 años
274 Buenaventura D D A Femenino 16 años
275 Buenaventura Dilia Gongora Suican Femenino 66 años
276 Buga A R G Masculino 8 años
277 Buga Paola Andrea Quintero Daza Femenino 34 años
278 Buga J A M Q Masculino 6 años
279 Buga M J L T Femenino 6 años
280 Buga E B A Masculino 6 años
281 Buga Jesús Alfonso González Masculino 28 años
282 Sevilla María Edilma Gutiérrez de Muñoz Femenino 81 años
283 Sevilla Aristóbulo Muñoz Restrepo Masculino 83 años
284 Sevilla Luz Meri Cartagena Hermira Femenino 53 años
285 Tuluá José Norberto Gómez Valencia Masculino 73 años
286 Tuluá Aliro Cardona Castillo Masculino 70 años
287 Tuluá Luz Adriana Restrepo López Femenino 45 años
288 Roldanillo Juan Carlos García Castañeda Masculino 30 años
289 Roldanillo Omaira Ramírez de Salcedo Femenino 85 años
290 Roldanillo Magnolia García Lugo Femenino 57 años
291 Roldanillo Guillermo Baldion Masculino 78 años
292 Roldanillo Miguel Antonio Herrera Bueno Masculino 88 años
293 Roldanillo María Ludivia Giraldo Rubio Femenino 80 años
294 Santander de Quilichao L J C L Masculino 4 meses
295 Quibdó Bibiana Buitrago Zuluaga Femenino 36 años
296 Quibdó Daniela Sánchez Morales Femenino 28 años
297 Quibdó Juan Antonio Galeano Restrepo Masculino 35 años
298 Quibdó Juan Camilo Moreno Sánchez Masculino 25 años
299 Quibdó John Ricardo Parra Blandon Masculino 46 años
300 Quibdó Yonny Rocio Salas Duque Femenino 42 años
301 Quibdó María Daniela Ruiz Hinestroza Femenino 35 años
302 Quibdó J M V V Masculino 5 años
303 Quibdó Keisy Lidsay Parra Sánchez Femenino 19 años
304 Quibdó Bertha Helena Roa Ramirez Femenino 38 años
305 Quibdó Horacio Antonio Mosquera Mena Masculino 72 años
306 Quibdó Luis Alberto Rivas Salguero Masculino 39 años
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La lista hace parte del proceso de actualización de información sobre las víctimas del terremoto y permite avanzar en la individualización de las personas fallecidas y en su respectiva entrega a los familiares.

El organismo continúa con los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos, mientras las autoridades actualizan el balance de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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