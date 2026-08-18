Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El departamento del Tolima se encuentra en una semana marcada por lluvias, especialmente en las zonas del centro y occidente, de acuerdo con el más reciente boletín del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Aunque se esperan precipitaciones, las autoridades han enfatizado en la permanencia de alertas debido a dos situaciones simultáneas: el riesgo de incendios de cobertura vegetal y la presencia de bajos niveles del río Magdalena en varios municipios.

Sigue a PULZO en Discover

La vigilancia permanece constante por parte de las autoridades locales, quienes también advierten sobre el posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que podría impactar las condiciones climáticas del Tolima en los próximos meses. Según el boletín 90 del IDEAM, se prevé que las lluvias tengan su mayor incidencia en el centro y occidente del departamento. Esta situación contrasta con el panorama reciente de altas temperaturas en distintas zonas de la región.

En municipios como Ambalema, las temperaturas han llegado a máximas cercanas a los 39 °C, mientras que en Armero, Natagaima y Saldaña se han registrado valores entre 38 y 39 °C. Frente a este contexto, Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo del Tolima, hizo un llamado a la precaución: "Aunque tendremos lluvias esta semana, también tenemos municipios con temperaturas muy altas y alertas por incendios de cobertura vegetal, por eso no podemos bajar la guardia".

La alerta por incendios de cobertura vegetal se mantiene activa, especialmente en el sur del Tolima. La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo sigue realizando monitoreo sobre los pronósticos, ya que cualquier cambio podría desencadenar nuevas emergencias en estas áreas sensibles.

Por otro lado, los bajos niveles del río Magdalena preocupan a municipios ribereños como Natagaima, Purificación, Coyaima, Prado, Suárez, Ambalema, El Espinal, Flandes, Guamo, Coello, Piedras, Armero Guayabal, Venadillo y Honda, según lo indica el comunicado especial 86. Además, el mismo IDEAM reporta un 69 % de probabilidad de que El Niño adquiera intensidad fuerte, lo que podría prolongarse hasta febrero de 2027 y llevar a temperaturas superiores a las habituales.

Frente a este escenario, la Gobernación del Tolima mantiene la coordinación con municipios y organismos de respuesta para enfrentar las emergencias climáticas. Para reportar incidentes o solicitar ayuda, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 313 293 4649 o al 123.

¿Cuáles municipios del Tolima tienen alerta por bajos niveles del río Magdalena?

Las alertas por bajos niveles del río Magdalena se extienden a municipios como Natagaima, Purificación, Coyaima, Prado, Suárez, Ambalema, El Espinal, Flandes, Guamo, Coello, Piedras, Armero Guayabal, Venadillo y Honda, de acuerdo con el comunicado especial 86 del IDEAM. La situación pone en riesgo el abastecimiento de agua y requerirá monitoreo y acciones de las autoridades locales.

¿Qué implica el fenómeno de El Niño y por qué preocupa en el Tolima?

El fenómeno de El Niño es una alteración climática caracterizada por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, lo que genera cambios significativos en el clima. En el caso del Tolima, preocupa porque, según el IDEAM, hay una alta probabilidad de que alcance intensidad fuerte y se extienda hasta febrero de 2027, provocando temperaturas superiores a los promedios y aumentando los riesgos de sequías e incendios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.