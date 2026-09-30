La investigación por el asesinato de Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon ‘Calzones’ y exalcalde de Yopal, ya tiene una primera línea que apunta hacia un hombre recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá.

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(Vea también: A Jhon ‘Calzones’ le habrían descargado el arma: revelan las heridas que sufrió en ataque)

La hipótesis surgió a partir de las declaraciones entregadas por el menor de edad capturadopor su presunta participación en el crimen. Los investigadores también cuentan con videos del momento del ataque y con grabaciones de Torres correspondientes a los días anteriores a su muerte, material que ha circulado ampliamente en redes sociales.

Según información conocida por El Tiempo, el joven habría señalado a un hombre al que conocía con el alias de ‘Mara’ como la persona que lo contactó para participar en el asesinato. La trazabilidad realizada por las autoridades llevó hasta un recluso identificado como José Alcides Ramírez, quien permanece en Cómbita por un proceso relacionado con extorsión.

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Los investigadores también revisan una particularidad alrededor de Ramírez: al parecer, habría utilizado el nombre del ELN junto con otras personas para exigir dinero a comerciantes. Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido que el hombre pertenezca efectivamente a esa guerrilla, por lo que esa posible relación hace parte de las verificaciones del caso.

La procedencia del menor detenido abrió además otra línea de investigación. El joven es oriundo del Eje Cafetero, circunstancia que llevó a los investigadores a examinar si desde esa región pudo haberse coordinado o preparado el homicidio de Torres.

La motocicleta usada en crimen de Jhon ‘Calzones’ es vital para la investigación

Otro elemento que buscan conectar con el crimen es la motocicleta utilizada por los responsables para llegar hasta el lugar donde estaba ‘Jhon Calzones’. El vehículo había sido reportado como robado el 28 de septiembre, un día antes del asesinato.

La víctima de ese hurto fue identificada como Bernabé Jiménez, quien también fue asesinado. La coincidencia de ambos hechos llevó a las autoridades a revisar si el robo de la motocicleta y el posterior homicidio de Torres forman parte de una misma cadena de acontecimientos.

Por ahora, la ruta que conduce hasta José Alcides Ramírez constituye una hipótesis de los investigadores y deberá ser corroborada con las demás pruebas recopiladas durante el proceso. El material audiovisual, las declaraciones del menor y la trazabilidad de la motocicleta hacen parte de los elementos que buscan establecer quién ordenó y quiénes ejecutaron el asesinato.