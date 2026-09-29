Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’ y exalcalde de Yopal, murió este martes 29 de septiembre después de ser atacado con arma de fuego en su finca La Selvita, ubicada en zona rural de la capital de Casanare.

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(Vea también: Revelan quién habría asesinado a Jhon ‘Calzones’; llegó en moto a comprar carne, supuestamente)

Según información conocida durante la investigación, Torres recibió tres impactos de bala durante el ataque. Los proyectiles lo alcanzaron en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo, de acuerdo con datos citados por El Tiempo.

Después del ataque, el exmandatario fue trasladado a un centro asistencial de Yopal, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones. Horas después, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, confirmó su fallecimiento.

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Uno de los elementos que ahora revisan los investigadores es un video de las cámaras de seguridad de la finca. En la grabación se habrían registrado seis detonaciones, aunque ese número no corresponde necesariamente con la cantidad de impactos que recibió Torres. La información conocida hasta ahora establece en tres las heridas de bala.

Cámaras de seguridad captaron el atentado contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Las cámaras de seguridad registraron el momento en que sujetos armados, señalados como sicarios, atentaron contra el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”. pic.twitter.com/kcMTPqVpb4 — Boyacá Noticias (@boyaca_noticias) September 29, 2026

Así avanzan las investigaciones por asesinato de Jhon ‘Calzones’

Las autoridades buscan establecer quiénes participaron en el ataque y cuál fue el papel de cada uno. Según la información preliminar, dos hombres habrían llegado hasta la finca en una motocicleta.

Uno de ellos habría descendido del vehículo con el argumento de que iba a comprar carne y posteriormente habría atacado a Torres. Un adolescente de 17 años fue aprehendido después de los hechos y permanece vinculado a la investigación, mientras las autoridades intentan determinar quién efectuó los disparos y qué responsabilidad tuvo cada implicado.

La motocicleta y otros elementos encontrados después del ataque también hacen parte de las pesquisas. Las autoridades continúan reconstruyendo la secuencia para establecer las circunstancias del crimen y el móvil del ataque.

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