Una nueva tragedia sacude la capital del país tras el hallazgo sin vida de una mujer dentro de una vivienda ubicada en el noroccidente de Bogotá. El violento episodio encendió las alarmas de las autoridades locales, quienes desde ya despliegan un intenso operativo investigativo para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero del responsable de este repudiable hecho que enluta a la comunidad.

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El macabro suceso se conoció en horas de la noche, luego de que una llamada de alerta ingresara a la línea de emergencias 123, advirtiendo sobre la presencia de una persona fallecida al interior de un inmueble situado en las inmediaciones de la carrera 100A con calle 130, en el sector del barrio Aures, perteneciente a la populosa localidad de Suba. Ante la gravedad del reporte, las patrullas de las zonas de atención adscritas a la Policía Metropolitana de Bogotá se desplazaron con rapidez hasta el punto indicado para verificar la situación.

Al ingresar a la vivienda señalada por los alertantes, los uniformados inspeccionaron el interior del predio y confirmaron la peor de las noticias: en una de las habitaciones yacía el cuerpo de una mujer, que desafortunadamente ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros informes y detalles conocidos sobre el caso, la víctima fue identificada como María Carolina Tordecilla García, quien habría fallecido de manera violenta tras ser atacada con un arma cortopunzante, presentando una grave lesión en el cuello.

Ante la magnitud del crimen, la escena fue acordonada de inmediato y las labores de recolección de pruebas quedaron bajo la absoluta responsabilidad de la Seccional de Investigación Criminal y personal de Policía Judicial. Los peritos avanzan minuciosamente en la recopilación de elementos materiales probatorios, mientras que una de las líneas investigativas más fuertes consiste en la minuciosa revisión de las cámaras de seguridad del sector, herramientas claves para reconstruir los movimientos exactos ocurridos antes y después del brutal ataque.

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El teniente coronel Andrés Melenje, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles preliminares sobre la reacción institucional ante el llamado ciudadano. «De manera inmediata se trasladaron al lugar de los hechos las zonas de atención y observaron en una de las habitaciones el cuerpo de una mujer sin signos vitales», explicó el oficial ante los medios de comunicación, confirmando el despliegue operativo en la zona.

Por ahora, las autoridades no descartan ninguna hipótesis y hacen un llamado enfático a la ciudadanía para colaborar con el esclarecimiento de los hechos. La Policía Metropolitana de Bogotá pidió encarecidamente a cualquier persona que posea información valiosa o datos relacionados con este crimen que se comunique de inmediato a través de la línea de emergencias 123, garantizando absoluta reserva para avanzar con los indicios que permitan llevar al responsable ante la justicia.

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