Una falsa oferta laboral terminó en un episodio de secuestro y robo para un contador de 27 años en el sur de Bogotá. El joven recibió por WhatsApp una supuesta propuesta de trabajo y acudió a una cita en el barrio Alfonso López, en la localidad de Usme, sin imaginar que se trataba de una trampa, según informó la concejala Quena Ribadeneira.

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Al llegar al punto acordado, dos hombres lo abordaron y lo llevaron hacia una zona boscosa del parque Entre Nubes. Durante el recorrido aparecieron otros integrantes del grupo, hasta completar seis personas armadas que mantuvieron al joven retenido durante cerca de cuatro horas.

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Según el relato entregado por la víctima, los hombres aseguraron pertenecer a un supuesto frente de las Farc y utilizaron esa afirmación para intimidarlo. El contador contó que llegó a pensar que podían asesinarlo y que los responsables incluso grabaron videos mientras lo amenazaban.

La situación también fue utilizada para intentar conseguir dinero de sus familiares. Los delincuentes enviaron las grabaciones y exigieron $50 millones a cambio de dejarlo en libertad. Además, durante el tiempo que permaneció retenido, se habrían apoderado de dinero, objetos personales y recursos mediante transacciones con sus tarjetas, por un monto cercano a $15 millones.

Después de varias horas, el joven fue abandonado en el barrio Villa Diana, también en el sur de la capital. El caso llegó a conocimiento de las autoridades y, según el relato de la víctima, el Gaula de Villavicencio se comunicó con el Gaula de Bogotá para activar un protocolo de búsqueda. Hasta el momento de los reportes conocidos no se habían informado capturas por este caso.

La víctima considera que quienes lo retuvieron no pertenecerían realmente al grupo armado que mencionaron, sino que se trataría de una banda que utiliza falsas ofertas laborales para atraer personas y llevarlas a lugares apartados. Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables y establecer si estarían relacionados con otros casos similares.

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Por su parte, Quena Ribadeneira, concejal de Bogotá, fue crítica con la situación y la falsa de seguridad en la capital. “¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando respuestas de esta Administración? Carlos Fernando Galán tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los bogotanos. Mientras las familias viven con miedo y los delincuentes encuentran nuevas modalidades para operar, la Alcaldía no puede limitarse a reaccionar después de que ocurran los hechos”, mencionó.

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