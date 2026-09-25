Nuevas imágenes permiten conocer cómo fue el operativo que terminó con el hallazgo de Salomé Vásquez Sánchez, la niña de dos años que había sido reportada como desaparecida desde el domingo 20 de septiembre en Ubaté, Cundinamarca.

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(Vea también: Niña de 2 años desaparecida en Ubaté fue encontrada; la hallaron en otro municipio)

El video muestra a integrantes de las autoridades desplazándose por una zona rural de Paime, municipio al que llegaron como parte del despliegue para encontrar a la menor.

Después de revisar una vivienda ubicada en el sector, los uniformados extendieron la búsqueda hacia una zona boscosa. Fue en ese punto donde finalmente lograron ubicar a Salomé con vida, luego de aproximadamente cinco días sin que se conociera su paradero.

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La operación contó con la participación del Gaula de la Policía Nacional, soldados de la Brigada 13 del Ejército y funcionarios del CTI de la Fiscalía.

Video muestra el operativo para encontrar a Salomé

En las imágenes difundidas por las autoridades se observa a los uniformados recorriendo el área rural de Paime mientras inspeccionan el terreno en busca de alguna pista que permitiera localizar a la pequeña.

La primera revisión se concentró en una vivienda, pero la niña no estaba allí. Los equipos continuaron con el procedimiento hasta llegar a una zona de vegetación, donde finalmente encontraron a Salomé.

La menor estaba junto a su padre, quien, según el alcalde de Paime, Luis Felipe Romero Díaz, decidió entregarse voluntariamente a las autoridades.

Tras ser localizada, la niña quedó bajo protección de la Comisaría de Familia y posteriormente fue trasladada a un centro médico para que profesionales de la salud comprobaran su estado.

El mandatario municipal confirmó que la pequeña se encontraba a salvo y que se activó la ruta de protección correspondiente.

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Salomé fue encontrada a más de 100 kilómetros de Ubaté

El sitio donde apareció la niña está aproximadamente a 115 kilómetros por carretera de Ubaté, lugar en el que inicialmente se reportó su desaparición. Además, las autoridades establecieron que Salomé había sido vista por última vez en un punto situado aproximadamente a 85 kilómetros del municipio.

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, confirmó posteriormente que la pequeña había sido encontrada con vida y destacó el trabajo para ubicarla.

Padre de Salomé quedó en el centro de la investigación

El hallazgo de la niña también dejó abierta una investigación para establecer qué ocurrió durante los días en que permaneció desaparecida.

Según información divulgada por Citytv, el padre de Salomé sería el presunto responsable de habérsela llevado y habría amenazado previamente a la madre de la menor con hacerle daño.

El hombre permaneció varios días oculto en una zona boscosa de Paime antes de entregarse junto con la niña.

La Fiscalía de Cundinamarca adelantaría las actuaciones correspondientes por un posible caso de violencia intrafamiliar, mientras se determina la responsabilidad del hombre y se reconstruye el recorrido que hizo con la menor desde Ubaté hasta Paime.

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