Por: El Espectador

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El Consejo de Estado tomó una decisión significativa al decretar la pérdida de investidura del exsenador Iván Leonidas Name Vásquez, miembro del Partido Alianza Verde, en el contexto de un escándalo de corrupción que ha impactado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta medida fue adoptada tras una demanda interpuesta por Juan Carlos Calderón España, representante de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados. Según El Espectador, la causal invocada fue tráfico de influencias, concretamente por hechos relacionados con la agilidad en trámites de reformas legislativas a cambio de pagos ilícitos.

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De acuerdo con los documentos del proceso, en septiembre de 2023, Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habría ordenado a los altos directivos de la Ungrd, incluyendo a Olmedo López y Sneyder Pinilla, entregar tres mil millones de pesos colombianos a Name. Los fondos, provenientes del contrato de los carrotanques para La Guajira, presuntamente fueron entregados a Name a través de la consejera presidencial Sandra Ortiz, quien llevó el dinero a la vivienda del entonces presidente del Senado los días 12 y 13 de octubre. El objetivo, según el expediente, consistía en facilitar el trámite de reformas gubernamentales, como la pensional, y apoyar la campaña política de María Clara Name, hija del exsenador, para el Concejo de Bogotá.

En su defensa, Name negó tajantemente cualquier conducta indebida, señalando que las acusaciones se apoyaban en versiones de personas investigadas difundidas por los medios de comunicación. Además, alegó mantener una postura pública opositora a las iniciativas del Ejecutivo.

No obstante, el Consejo de Estado argumentó que la acción de pérdida de investidura se justifica cuando se incumplen compromisos éticos, jurídicos y políticos esenciales entre la sociedad, el elector y el elegido, principio fundamental de la democracia, como lo reseñó El Espectador. La Sala construyó una “cadena indiciaria sólida” basándose en testimonios, documentos, registros telefónicos y la coherencia entre las declaraciones de las partes involucradas. Destacó especialmente la coincidencia entre chats, fotos y la ubicación de los celulares de Sandra Ortiz en el apartamento de Name, corroboradas por miembros del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El fallo enfatizó que, aunque Name no votó a favor de la reforma pensional, sí facilitó la progresión del proyecto legislativo mediante la delegación de la dirección de la plenaria a María José Pizarro en catorce de dieciséis sesiones, lo que permitió un trámite expedito, basado en mecanismos como la votación en bloque. El alto tribunal concluyó que Name actuó con dolo premeditado, disfrazando su conducta bajo una supuesta oposición pública, mientras operaba, según la Sala, de manera coordinada y clandestina para favorecer intereses a cambio de un beneficio económico.

¿Por qué el Consejo de Estado consideró probada la pérdida de investidura de Iván Name?

El Consejo de Estado consideró probada la pérdida de investidura de Iván Name porque, tras analizar testimonios, pruebas documentales y datos técnicos del proceso judicial, concluyó que facilitó el trámite de reformas legislativas de interés del gobierno a cambio de un pago ilícito. Además, se evidenció un patrón en su comportamiento legislativo, como su ausencia sistemática en las sesiones clave y la delegación de la conducción de las reuniones, lo cual favoreció la celeridad en el trámite de proyectos estratégicos.

¿Qué pruebas utilizó el Consejo de Estado para tomar la decisión contra Iván Name?

La decisión del Consejo de Estado se fundamentó en una cadena probatoria compuesta por declaraciones de investigados, chats de WhatsApp, registros de compra de maletas, fotografías y datos de geolocalización de celulares. Además, testimonios de funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) corroboraron la presencia de Sandra Ortiz en el apartamento de Name en las fechas clave. Todos estos elementos llevaron al tribunal a considerar comprobada la conducta indebida del exsenador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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