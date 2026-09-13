Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha consolidado una fuerte mayoría en el Congreso, logrando que la mayoría de los partidos más representativos del país, como el Centro Democrático, el partido Liberal, el partido Conservador, La U y Salvación Nacional, se declaren oficialistas, según información publicada por El Espectador. La adhesión de estas colectividades permite a la Casa de Nariño contar con una base sólida para ejercer gobernabilidad al inicio de este mandato. Además, fuerzas políticas que se declararon en independencia, como Alianza Verde, podrían terminar sumándose a este bloque, lo que ampliaría aún más el respaldo legislativo del mandatario. En contraste, en la oposición se mantuvo el Pacto Histórico, principal partido de izquierda, cuya voz será clave en los debates legislativos.

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Se destaca que, de acuerdo con El Espectador, el presidente De la Espriella cuenta actualmente con más de 180 votos entre Senado y Cámara, una cifra considerable que pone a prueba su fortaleza en las decisiones cruciales del Congreso. Una de las primeras pruebas para esta coalición se vivirá en la discusión del monto del presupuesto general, que asciende a COP 634,9 billones, debate que involucrará directamente a las comisiones económicas terceras y cuartas. Además, la reciente elección del actual Consejo Nacional Electoral (CNE) y la designación del contralor general Jorge Laverde reflejan acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, evidenciando una coordinación marcada en la agenda pública.

Otro tema relevante es la emergencia económica decretada tras el terremoto del 10 de agosto. Se espera que el Congreso evalúe políticamente esta decisión, así como el avance y consolidación del Plan Nacional de Desarrollo y el resto de la agenda legislativa. Según la información de El Espectador, el uso de decretos por parte del Ejecutivo es un punto de atención, ya que estos instrumentos en ocasiones permiten decisiones sin el paso obligatorio por el Parlamento, lo que genera expectativa sobre el verdadero alcance y uso de las mayorías en el Capitolio por parte del presidente De la Espriella. Todos estos aspectos han sido analizados en el podcast La Mesa Redonda de El Espectador.

¿Cuáles son los partidos que apoyan al presidente Abelardo de la Espriella en el Congreso?

De acuerdo con El Espectador, el presidente Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo de partidos como el Centro Democrático, Liberal, Conservador, La U y Salvación Nacional, quienes se han declarado oficialistas. Además, fuerzas como Alianza Verde podrían terminar sumándose, fortaleciendo aún más la base legislativa del Gobierno.

¿Por qué es importante la gobernabilidad en el Congreso para el gobierno de la Espriella?

La gobernabilidad en el Congreso permite al presidente De la Espriella impulsar su agenda, como la aprobación del presupuesto general o la evaluación de decretos de emergencia, sin enfrentar bloqueos políticos. Contar con una mayoría sólida asegura al Ejecutivo el avance de sus proyectos prioritarios y facilita acuerdos como la conformación del Consejo Nacional Electoral y la elección del contralor general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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