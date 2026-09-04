Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El panorama político colombiano atraviesa un momento clave tras la decisión del partido Alianza Social Independiente (ASI) de sumarse oficialmente como partido de gobierno este viernes 4 de septiembre. Esta colectividad, que cuenta con cinco representantes en el Congreso —los senadores Gustavo Moreno, Wilder Escobar, Luis Carlos Rúa y los representantes Manuel Correa y Óscar Espinosa—, refuerza así la coalición oficialista en el legislativo, configurando nuevas dinámicas dentro del poder político nacional. Según la información publicada, la ASI se suma a otras fuerzas que ya han anunciado su aval al gobierno, tales como el Partido de La U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos.

Sigue a PULZO en Discover

En este contexto, el Partido Liberal, bajo el liderazgo del expresidente César Gaviria, aún debate internamente su posición. Voces dentro de esa colectividad, de acuerdo con El Espectador, aseguran que la mayoría de sus miembros tienden a alinearse como partido de gobierno, aunque la decisión definitiva está pendiente. Este ambiente evidencia el proceso activo de consolidación y reacomodamiento de fuerzas previo a nuevas citas electorales.

Por otra parte, el polo opositor lo lidera el Pacto Histórico, coalición clave que, a pesar de sus diferencias internas, se apoya en la figura del expresidente Gustavo Petro para definir sus estrategias rumbo a las próximas elecciones territoriales y, a largo plazo, la contienda presidencial de 2030. Junto al Pacto Histórico se encuentra el partido En Marcha, encabezado por el exministro Juan Fernando Cristo, que se declaró en oposición.

En un matiz diferente, el partido Nuevo Liberalismo anunció su independencia frente al gobierno encarnado por Abelardo de la Espriella, argumentando en un comunicado que sus principios y la historia del partido respaldan esta postura neutral. Igual decisión se tomó en la Alianza Verde, cuya Dirección Nacional resolvió tras semanas de tensiones internas, ser partido independiente, reiterando su compromiso con valores como la defensa de la Constitución de 1991, los derechos humanos, la justicia social y la transparencia.

Finalmente, El Espectador señala que luego de la decisión de la Alianza Verde, y en el marco de una reunión con miembros de En Marcha y líderes como Lucho Garzón, Antonio Sanguino y el bloque de Ariel Ávila, se estudia la opción de que varios integrantes verdes emigren hacia el partido de Juan Fernando Cristo, planteando un posible reagrupamiento de fuerzas independientes y de oposición.

¿Qué partidos forman actualmente la coalición de gobierno en Colombia?

De acuerdo con la más reciente información reportada por El Espectador, la coalición de gobierno incluye a la Alianza Social Independiente (ASI), el Partido de La U, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos. El Partido Liberal se encuentra pendiente de tomar una decisión oficial sobre su ingreso al bloque gubernamental.

¿Qué significa la independencia política declarada por partidos como Nuevo Liberalismo y Alianza Verde?

La independencia política, como lo han expresado partidos como Nuevo Liberalismo y Alianza Verde, implica que no respaldan abiertamente al gobierno ni a la oposición. Según manifestaron en sus comunicados citados por El Espectador, esta postura les permite ejercer control y vigilancia sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en coherencia con sus valores y autonomía histórica, sin compromisos de apoyo o confrontación sistemática.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.