La agenda informativa de Colombia sigue a diario, pero hay una noticia de impacto nacional e internacional que partió mi vida y que hoy, literalmente, la rompió en mil pedazos frente a mis ojos.

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El terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026 acabó con mi casa, un apartamento ubicado en el conjunto Quintas de Jardín Colonial en Dosquebradas (Risaralda). Hoy, 25 días después, el 4 de septiembre, reporté en vivo para Pulzo la demolición de esta edificación.

El informe de la Dirección de Gestión del Riesgo del mencionado municipio registró el lugar como no habitable, luego de que la planta quedó inclinada y hasta la aseguradora de zonas comunes, HDI Seguros, la calificó como pérdida total. El destino estaba escrito.

Así, un conjunto afectado el sismo de 7.4 de magnitud vio cómo una de sus edificaciones empezó a caer luego de 38 años desde su construcción, con una historia en la que miles de personas tienen alguna anécdota por contar en la región.

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Quien escribe, el periodista Óskar Antonio Ortiz Echeverría, escribió un capítulo que comenzó desde hace 5 años con la adquisición de un apartamento, del que como propietaria figura su madre por un crédito hipotecario con Davivienda que fue pagado peso a peso por este servidor justamente hace unos meses.

El golpe de las máquinas comenzó hacia la ventana de la que era nuestra habitación junto a mi esposa, que miraba entre lágrimas cómo empezaba el destrozo inevitable y necesario por la seguridad.

Con el celular en la mano para reportarle a Pulzo, la mañana del viernes 4 de septiembre se escribe en el calendario como el día del adiós a un sueño que no solo estaba construido sobre ladrillos.

Segundo a segundo en el que empezaron a caer las piezas de construcción también se me desquebrajaba la voz, a pesar que desde el primer momento en el que informé del terremoto desde Dosquebradas he tratado de mantenerme firme.

El proceso de demolición en Quintas de Jardín Colonial está previsto para que dure aproximadamente dos días (tres para nosotros si se tiene en cuenta que duramos uno antes esperando la máquina). Sin embargo, este es apenas un pequeño paso en un largo martirio.

La solidaridad de muchas personas, tanto emocional como económica gracias a recolectas virtuales organizadas por allegados, ha contrastado con la incertidumbre sobre el apoyo en subsidios de las autoridades locales.

Cabe recordar que el presidente Abelardo de la Espriella anunció que para los damnificados de esta región ese respaldo de arriendo será de 1’050.000 pesos mensuales

Lo cierto es que a diferencia de otras ciudades como Manizales o Pereira tan cercanas, Dosquebradas está por fuera del radar para el Gobierno Nacional por ahora (4 de septiembre de 2026).

De hecho, el alcalde de este municipio, Roberto Jiménez, se quejó en rueda de prensa durante esta misma jornada de que la Gobernación de Risaralda ni la actual administración presidencial los han tenido en cuenta para recibir apoyos que otros vecinos sí han recibido.

A pesar de que apenas los separan los 2.460 metros del viaducto, la distancia de la expectativa para las personas de Pereira y de Dosquebradas es abismal porque los subsidios parecen lejanos para los residentes de la segunda ciudad mencionada acá, que a su vez es la segunda más afectada por el terremoto.

Así, por ahora, luego de la caída de mi casa, lo único firme es la realidad de que los damnificados de este municipio avanzamos por inercia para no quedarnos estancados, ya que quedarnos quietos no es una opción.

Si bien hay anuncios a futuro para los afectados de estrato 4, el día a día para quienes hoy vimos caer nuestra vivienda en Quintas de Jardín Colonial es simple: tenemos que reconstruirnos a mano propia.

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