Por: Noticiero 90 minutos

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Una alianza estratégica entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Fundación Techo Colombia fue oficializada tras el reciente terremoto que sacudió la región, con el objetivo de construir 100 viviendas dignas en áreas rurales especialmente afectadas por el desastre. Este acuerdo, anunciado a menos de un mes de ocurrido el sismo, representa una respuesta urgente que pretende dar una solución inmediata a la crisis habitacional que enfrentan decenas de familias campesinas que perdieron su vivienda, de acuerdo con información facilitada por las instituciones involucradas.

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La iniciativa se implementará inicialmente en el municipio de Calima-El Darién, donde se construirán las primeras 50 casas prefabricadas modulares. Estas viviendas, cada una con un área de 32 metros cuadrados, han sido diseñadas para ofrecer comodidad y seguridad a los damnificados y se construirán con la participación activa de los habitantes de la zona, según indicaron representantes de la Fundación Techo Colombia y la Gobernación.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el enfoque técnico adaptado a la geografía local. María Jaramillo, directora ejecutiva de Techo Colombia, informó que estas edificaciones tendrán la modalidad de viviendas palafíticas, es decir, casas elevadas sobre pilotes, hechas principalmente de madera para facilitar su adaptación a las condiciones específicas del terreno rural. Además, las estructuras cuentan con propiedades sismorresistentes, lo que las hace adecuadas para regiones susceptibles a movimientos telúricos, según las declaraciones de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La mandataria subrayó que la meta es entregar las casas en los sectores más impactados antes de que finalice octubre, destacando la importancia del trabajo conjunto entre sector público, empresa privada y la comunidad. Este trabajo colaborativo ya muestra avances concretos en municipios como Roldanillo, donde la Fundación Techo Colombia, con respaldo empresarial, ya avanza en la entrega de siete viviendas.

Según la información proporcionada, el éxito del proceso depende directamente de la articulación multidisciplinaria y de la solidaridad entre entidad estatal, empresa privada, organizaciones civiles y equipos de voluntarios. La propuesta invita a empresas, ciudadanos y organizaciones a apoyar mediante recursos logísticos, participación en jornadas de construcción y apoyo financiero para escalar el impacto y cumplir los plazos de entrega. Toda esta labor evidencia un modelo de reconstrucción donde la colaboración social es motor fundamental para la recuperación tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las viviendas sismorresistentes construidas en el Valle del Cauca?

De acuerdo con la información de la Fundación Techo Colombia y la Gobernación del Valle, las viviendas presentan un diseño palafítico elaborado principalmente en madera. Esta técnica permite que las casas estén elevadas sobre pilotes, adecuándose a la topografía del terreno y ofreciendo mayor resistencia frente a movimientos sísmicos, lo que brinda mayor seguridad a quienes las habitan en zonas de riesgo.

¿Qué papel cumple la articulación entre sectores en la reconstrucción de viviendas tras el terremoto?

La reconstrucción de las viviendas en el Valle del Cauca es posible gracias a la cooperación entre sector público, empresa privada, organizaciones no gubernamentales y voluntariado. Esta integración facilita recursos, agiliza procesos y multiplica el impacto, lo que permite entregar soluciones eficaces en menos tiempo y con mejor calidad para los damnificados por el terremoto.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.