La tierra volvió a temblar con fuerza en el occidente del país. Durante la madrugada de este jueves, 3 de septiembre de 2026, un nuevo movimiento telúrico sacudió al departamento del Chocó, encendiendo nuevamente las alarmas de los habitantes que aún procesan las secuelas de la alta actividad sísmica registrada en las últimas semanas.

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De acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento telúrico ocurrió exactamente a las 12:17 a. m. El epicentro fue localizado en el municipio de Istmina, Chocó, con una profundidad focal de 43 kilómetros. Aunque hasta el momento las autoridades locales no han reportado daños materiales de consideración ni personas lesionadas, el sismo se sintió con intensidad en varias regiones vecinas.

Este nuevo episodio telúrico mantiene en alerta a un departamento que continúa con alta sensibilidad sísmica tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, un evento que dejó profundas huellas y cuyos rezagos en el comportamiento tectónico de la zona siguen monitoreándose de cerca por parte de los expertos.

Minutos después de que la tierra se moviera, las plataformas digitales y redes sociales se inundaron de reportes ciudadanos provenientes no solo de distintos puntos del Chocó, sino también de ciudades y municipios del Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, evidenciando el amplio radio de percepción del sismo.

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En partes como Palmira y Cali, los testimonios no se hicieron esperar.

“Duró como 2 o 3 segundos. Se sintió fuerte en Palmira”, comentó uno de los usuarios que describió cómo vivió el movimiento, mientras que otra persona señaló: “Se sintió fuerte en Cali”.

Sin embargo, para muchos ciudadanos la carga emocional acumulada tras las semanas recientes hizo que el sismo se sintiera mucho más amenazante. Entre la comunidad predominaron expresiones de profundo agotamiento físico y mental ante la incertidumbre:

“Con este sismo, mi corazón está a mil, no podré dormir”, “Se sintió en Guacarí, se me fue el sueño, ahora cómo se duerme”, y “Medio lo sentí en Popayán, lo suficientemente para concluir el sueño e iniciar el día, porque quién vuelve a dormirse… aparte de mi mujer y mi bebé, claro está”.

La fatiga por la constante actividad también se tradujo en reclamos al destino y llamados a la resiliencia:

“Hasta cuándo esta tembladera, por Dios”, manifestó otro usuario, quien confesó que tras los repetidos eventos ya le cuesta distinguir si realmente está temblando o si se mueve la cama, asegurando que permanece asustado.

Para muchos, la conclusión general de la madrugada quedó resumida en una frase que refleja el sentir popular en las zonas afectadas:

“Sentir un temblor a menos de un mes de haber vivido un terremoto, eso es pa’ valientes, eso ya se pasa de inhumano”.

Los reportes ciudadanos de intensidad también alcanzaron a municipios del Quindío como Armenia, Montenegro y Salento, así como a poblaciones del Valle del Cauca como Versalles, La Unión, Yumbo y Tuluá, además de capitales como Pereira y Popayán, donde miles de ciudadanos interrumpieron su descanso nocturno a la espera de nuevas valoraciones por parte de las autoridades de gestión del riesgo.

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