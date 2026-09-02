El terremoto de mayor magnitud registrado instrumentalmente en Colombia ocurrió el 31 de enero de 1906, en la Costa Pacífica.

Sigue a PULZO en Discover

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registra que el movimiento ocurrió a las 10:36 de la mañana y alcanzó una magnitud de 8,8 una cifra que lo convierte en el sismo más fuerte registrado en la historia del país.

El evento fue tan potente que sus efectos se sintieron a cientos de kilómetros. Según el SGC, el terremoto llegó a sentirse desde Bogotá hasta Manta, Ecuador, dos lugares separados por casi 1.000 kilómetros.

Pero el movimiento de la tierra no fue el único fenómeno que enfrentaron las poblaciones de la región.

Lee También

El terremoto desencadenó un tsunami que golpeó la costa del Pacífico, convirtiendo el desastre en uno de los episodios sísmicos más importantes de la historia de Colombia.

Y aunque ocurrió hace más de un siglo, el evento continúa sorprendiendo por su magnitud: el SGC señala que durante los siguientes 120 años no se registró en Colombia otro sismo que lo superara.

Terremoto que provocó un tsunami con olas de hasta 5 metros

Uno de los efectos más impresionantes del terremoto fue el tsunami que se produjo después del movimiento.

De acuerdo con los registros históricos recopilados por el SGC, las olas tuvieron alturas de entre 2 y 5 metros y afectaron la costa comprendida entre Bajo Baudó, en Chocó, y Esmeraldas, en Ecuador.

En Colombia, las zonas más afectadas estuvieron en las costas de Cauca y Nariño.

Las olas avanzaron sobre las poblaciones costeras y arrastraron personas, animales, viviendas y diferentes elementos que encontraron a su paso.

El agua también afectó algunos sectores ubicados en las riberas de los ríos. De acuerdo con el SGC, en determinados lugares las olas hicieron que los ríos parecieran devolverse al represar temporalmente sus desembocaduras.

Aunque los registros de la época no permiten establecer una cifra exacta de víctimas, algunos reportes históricos estiman que alrededor de 600 personas murieron como consecuencia del desastre.

Los daños no se limitaron a Colombia. La provincia de Esmeraldas, en Ecuador, también sufrió importantes afectaciones por el terremoto y el tsunami.

La tierra llegó a comportarse como arena movediza

El terremoto de 1906 produjo además varios fenómenos geológicos que muestran la enorme energía liberada.

Uno de ellos fue la licuación del suelo, un fenómeno que puede ocurrir durante un terremoto cuando determinados terrenos pierden temporalmente resistencia y adquieren un comportamiento similar al de una arena movediza.

También se registraron grietas, deslizamientos, levantamientos y hundimientos del terreno en diferentes zonas afectadas.

El terremoto de 1906 también tiene un lugar destacado fuera de Colombia. El propio SGC señala que, por su magnitud de 8,8, se encuentra entre los 10 terremotos de mayor magnitud registrados en el mundo desde que existen mediciones científicas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.