Por: Portal Bogotá

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La programación cultural de Bogotá en septiembre de 2026 se consolida como un referente de inclusión y acceso universal al conocimiento, gracias al trabajo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed). De acuerdo con información oficial de BibloRed, su apuesta es garantizar que la lectura y la cultura lleguen sin barreras a cada ciudadano, especialmente a quienes tradicionalmente encuentran limitaciones para participar en estos espacios. Por ello, durante todo el mes, la agenda estará marcada por actividades gratuitas que tienen como eje la accesibilidad, la participación activa y la equidad.

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Dentro de la oferta, destaca el taller de tejido, una experiencia orientada tanto a personas oyentes como sordas. Esta iniciativa, que se desarrollará en la Biblioteca Pública Lago Timiza los miércoles 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 2026 entre las 2:00 y las 4:00 p. m., contará con interpretación en Lengua de Señas Colombiana (LSC), lo que garantiza que todas las personas asistentes puedan comprender y participar plenamente. Además de ser un espacio para la creación artesanal de adornos navideños, el encuentro fomenta el intercambio y el aprendizaje conjunto en igualdad de condiciones.

Para las infancias y quienes deseen adentrarse en la Lengua de Señas Colombiana, la programación incluye un taller específico en la Biblioteca Pública FUGA, disponible los martes 8, 15 y 22 de septiembre de 10:00 a. m. a 12:00 m. Según BibloRed, esta iniciativa promueve la comunicación accesible a través de actividades lúdicas que incentivan la empatía, el respeto y la inclusión, integrando tanto a niños con discapacidad como a quienes no la tienen. Igualmente, la misma biblioteca y en los mismos horarios, propone el ciclo ‘Todas las formas de leer(nos)’, que invita a niñas y niños a explorar la lectura y el juego como medios para desarrollar la imaginación, la conversación y una relación más creativa con los libros y el entorno.

El enfoque de BibloRed está en que todas las actividades sean accesibles, inclusivas y gratuitas, para que nadie quede por fuera. Así, septiembre en Bogotá es una invitación abierta a aprender, compartir y participar en experiencias culturales innovadoras y participativas, donde la diversidad y la empatía ocupan el centro de la agenda.

¿Cuál es la agenda de actividades gratuitas en BibloRed para septiembre de 2026 en Bogotá?

Durante septiembre de 2026, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) ofrece talleres de tejido con interpretación en Lengua de Señas Colombiana, cursos de lengua de señas para niños y actividades participativas de lectura, todas gratuitas y abiertas a personas con y sin discapacidad, especialmente en la Biblioteca Pública Lago Timiza y la Biblioteca Pública FUGA.

¿Qué significa Lengua de Señas Colombiana y cómo se incluye en los eventos de BibloRed?

La Lengua de Señas Colombiana (LSC) es el sistema de comunicación visual y gestual que utilizan las personas sordas en Colombia. En los talleres y actividades de BibloRed, se incluye el servicio de interpretación de LSC, permitiendo que personas sordas participen plenamente en las experiencias, promoviendo así la inclusión y el acceso equitativo a la cultura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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