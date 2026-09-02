Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), continúa consolidando su compromiso con la reducción de las brechas sociales y el fortalecimiento de los programas sociales, como parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con información de la propia Alcaldía, el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) mantiene su presencia activa en todas las localidades de Bogotá mediante jornadas de atención denominadas ‘IMG en tu Localidad’, espacios orientados a favorecer a sus beneficiarios en la capital.

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Estas jornadas están programadas para el jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 2026, en el Centro de Desarrollo Comunitario Lourdes, ubicado en la carrera segunda #4-10, barrio Lourdes, en la localidad de Santa Fe, justo en el centro de Bogotá. El horario de atención será de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, permitiendo una amplia franja de acceso a los ciudadanos que forman parte del programa.

Durante estos días, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado recibirán orientación personalizada sobre el funcionamiento y los componentes de la estrategia, con asesoría directa sobre las transferencias monetarias a las que tienen derecho, un acompañamiento que involucra a distintas entidades del Distrito. La asistencia también incluye el proceso de bancarización y apertura de cuentas en billeteras digitales autorizadas, entre las que se encuentran MOVii, dale! y otros operadores financieros aliados al programa, facilitando así el acceso eficiente y seguro a los recursos económicos.

Adicionalmente, quienes asistan podrán obtener información detallada sobre el beneficio de pasajes gratuitos en el sistema de transporte público TransMilenio, así como la personalización de la tarjeta Tullave —necesaria para acceder a dicho beneficio. Se ofrecerá asesoría sobre los servicios de ‘Conexión Social’, que permiten el acceso gratuito a internet, y habrá presencia de la Subdirección para la Discapacidad, garantizando así un enfoque inclusivo durante la jornada.

La invitación de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado es clara: todas las personas que actualmente son beneficiarias pueden acudir para hacer trámites de bancarización, resolver inquietudes y fortalecer el acceso a los servicios ofrecidos. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, el objetivo es que la ciudadanía reciba los recursos de manera ágil y segura, promoviendo la integración social y la movilidad en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realiza la jornada de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

La jornada de atención para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado se realizará el jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 2026 en el Centro de Desarrollo Comunitario Lourdes, ubicado en la carrera segunda #4-10, barrio Lourdes, en la localidad de Santa Fe, desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

¿Cuáles son los beneficios ofrecidos en la jornada de IMG en tu Localidad?

Durante la jornada, los beneficiarios reciben asesoría personalizada sobre transferencias monetarias, acompañamiento distrital, bancarización en billeteras digitales como MOVii o dale!, información sobre pasajes gratis y personalización de tarjetas Tullave, acceso a servicios de internet gratuito a través de Conexión Social y atención especial para personas con discapacidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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