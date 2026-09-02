Una bala encontrada en una oficina de la Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas entre funcionarios que participaron en el proceso judicial que terminó con una condena de 31 años y ocho meses de prisión contra Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.

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El hallazgo ocurrió en el despacho del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien intervino ante la Corte Suprema de Justicia dentro del caso y pidió que el exgobernador de La Guajira fuera condenado.

Según reveló El Tiempo, el episodio llevó al magistrado José Joaquín Urbano Martínez a advertir sobre posibles riesgos para integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, procuradores y sus familias.

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La situación también quedó relacionada con una información que circuló en redes sociales sobre un supuesto plan para asesinar a tres personas, versión que la defensa de Gómez rechazó y calificó como una especulación sin respaldo probatorio.

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Bala apareció en oficina de procurador que participó en caso de ‘Kiko’ Gómez

De acuerdo con la carta conocida por El Tiempo, Pedro Luis Bonilla le informó al magistrado Urbano que la semana pasada apareció una bala disparada en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría.

La preocupación aumentó cuando, según relató el magistrado en el documento citado por el diario, el procurador encontró posteriormente dos ventanas rotas y evidencias que corresponderían a dos disparos de fusil. Bonilla había intervenido en el proceso ante la Corte Suprema y solicitó que ‘Kiko’ Gómez fuera condenado por homicidio agravado.

El periódico también informó que la procuradora judicial, Gloria Guzmán Duque, manifestó preocupación por su seguridad y la de otros funcionarios que participaron en el expediente. Ella presentó una de las demandas de casación contra la decisión que inicialmente había favorecido al exgobernador.

Ante estos hechos, el magistrado José Joaquín Urbano pidió reforzar las medidas de protección para los integrantes de la Sala de Casación Penal y sus familias.

Alerta surgió después de condena por homicidio contra el exgobernador

La preocupación se produce meses después de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia el 29 de abril de 2026. Según El Tiempo, la Sala Penal revocó una absolución previa y condenó por unanimidad a ‘Kiko’ Gómez por homicidio agravado, imponiéndole una pena de 31 años y ocho meses de prisión.

El magistrado Urbano fue ponente de esa decisión y, en la carta enviada al presidente de la Sala Penal, expresó que consideraba posible que los magistrados estuvieran en riesgo debido a la condena.

En medio de la alerta también volvió a circular una publicación en redes sociales que hablaba de un “poderoso asesino guajiro” que supuestamente habría ordenado los próximos asesinatos de tres personas y pedido a miembros de su familia salir de Colombia.

Aunque el documento citado por el medio no identifica directamente a Gómez como autor de esa publicación, el contexto de la carta relacionó esa información con las preocupaciones surgidas alrededor de la reciente condena.

Defensa de ‘Kiko’ Gómez negó que existan pruebas de supuesto plan

La defensa del exgobernador respondió a las informaciones conocidas y aseguró a la Unidad Investigativa de El Tiempo que los señalamientos contra su cliente no tienen soporte probatorio.

El abogado de Gómez cuestionó qué elementos tendría la Corte para atribuirle el poder mencionado en las publicaciones que circularon en redes sociales y recordó que su defendido tiene cerca de 70 años y presenta graves problemas de salud.

Según explicó al medio de comunicación, las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido en la Procuraduría, pero consideró que vincular esos hechos con su cliente sería, por ahora, especulativo.

La defensa también anunció que buscará rectificaciones frente a algunos señalamientos difundidos contra Gómez, al considerar que se le han atribuido delitos por los que, según indicó su apoderado, no ha sido condenado.

Mientras tanto, la bala encontrada en la oficina del procurador y los daños reportados en ese despacho siguen bajo la lupa de las autoridades, mientras la Corte Suprema pidió reforzar la seguridad de quienes participaron en el proceso contra el exgobernador de La Guajira.

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