Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una familia residente en el barrio San Antonio, parte alta, en la comuna 6 de Ibagué, atraviesa una difícil situación luego de perder gran parte de su vivienda y pertenencias a causa de un incendio ocurrido el lunes 31 de agosto. Hellen Milagros Álvarez Díaz, madre de dos pequeños, relató a esta redacción que todo comenzó durante la tarde, cuando salió de su apartamento junto a sus hijos para cumplir con una cita. Como de costumbre, antes de ausentarse, verificaron que los aparatos eléctricos estuvieran desconectados, precisamente para prevenir cualquier accidente relacionado con un corto circuito.

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No obstante, aproximadamente 20 minutos después de haber salido del lugar, recibieron una llamada urgentemente. La propietaria del inmueble, notablemente alterada, les informó que su apartamento se estaba incendiando. De inmediato regresaron y, al llegar, encontraron a varios vecinos que intentaban contener la emergencia. El Cuerpo de Bomberos ya estaba en el sitio y había logrado controlar las llamas, pero el daño ya era inminente.

Según el testimonio de Hellen, los mayores estragos se presentaron en el cuarto de los niños, donde se consumieron todas sus pertenencias, junto con el techo y parte de la cocina. “Todo se nos quemó”, lamentó la madre. Además, se reportaron varios daños en otros espacios del apartamento, lo que ha hecho aún más difícil la recuperación para la familia.

Existe un interrogante en torno al origen del incendio. De acuerdo con la información obtenida por Hellen, el reporte inicial de los bomberos sugería que una vela pudo haber ocasionado el fuego. Sin embargo, la familia sostiene con firmeza que en su hogar no se usa este tipo de elemento, por lo que consideran que no es posible establecer que una vela haya sido la causa. Aún desconocen con certeza cómo se originó el siniestro.

Sumado a la tragedia, la tristeza se intensificó, ya que un día después del incendio, el 1 de septiembre, el hijo menor de Hellen cumplió dos años. En vez de celebrar, la familia dedica sus esfuerzos a intentar recuperar lo poco que sobrevivió a la emergencia. Con dos hijos pequeños, una niña de un año y un niño de dos, lo más urgente es conseguir ropa y elementos básicos para ellos, dado que perdieron absolutamente todo.

En estos momentos, la familia permanece en San Antonio e hizo pública su situación para pedir ayuda. Cualquier colaboración, especialmente en ropa y artículos esenciales para los niños, será agradecida, pues desean empezar de nuevo tras esta dura prueba. Quienes quieran contactarlos pueden hacerlo al 3143343721.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el incendio en la vivienda de la familia en Ibagué?

El incendio se produjo el lunes 31 de agosto, justo después de que la madre y sus dos hijos salieran del apartamento para asistir a una cita. Según el relato de la afectada a este medio, se aseguró de desconectar todos los aparatos eléctricos antes de salir. Sin embargo, unos 20 minutos después, la propietaria del inmueble las contactó para avisarles que el apartamento estaba en llamas. Aunque el Cuerpo de Bomberos controló la situación, las llamas ya habían causado graves pérdidas materiales.

¿Cuáles son las principales necesidades de la familia afectada por el incendio en Ibagué?

De acuerdo con el testimonio de Hellen Milagros Álvarez Díaz, su prioridad en este momento es conseguir ropa y elementos básicos para sus dos hijos pequeños, una niña de un año y un niño de dos años, ya que perdieron todas sus pertenencias. La familia se encuentra abierta a recibir cualquier tipo de ayuda para poder reconstruir su vida luego del incendio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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