Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Ministerio del Trabajo oficializó la salida de Jarib Josué Gómez Boneth, quien hasta ahora se desempeñaba como director territorial en el departamento del Cesar. La decisión fue plasmada en la Resolución Número 2772, firmada el primero de septiembre de 2026, según consta en el mismo documento. La ministra de la cartera, Natalia Eugenia López Fuentes, fue la encargada de firmar la declaratoria de insubsistencia, la cual corresponde a un nombramiento con la figura de libre remoción, característica que otorga facultades especiales de decisión a la entidad, de acuerdo con la resolución.

Sigue a PULZO en Discover

Gómez Boneth ostentaba ese cargo desde el 7 de abril de 2025, tras su designación durante el periodo de Antonio Sanguino como ministro de Trabajo, quien fue el último titular de esa cartera bajo la administración del expresidente Gustavo Petro. El acto administrativo señala de manera precisa que la salida del funcionario se ajustó a la facultad discrecional que mantiene el Ministerio para apartar de sus funciones a los ocupantes de cargos directivos y de orientación institucional.

Sin embargo, antes de expedir la resolución, el Ministerio del Trabajo revisó y verificó el expediente de Gómez Boneth con el objetivo de determinar si existían causales de protección constitucional especial. Tras el análisis, se confirmó que no había ningún impedimento legal o constitucional que limitará su retiro, de acuerdo con la información suministrada por la cartera.

Esta medida no es aislada, ya que el gobierno actual de Abelardo de la Espriella aplicó la misma política a los funcionarios que no presentaron su renuncia el pasado 7 de agosto, fecha en la que se produjo el cambio de gobierno. La resolución, tal como lo estipula el Ministerio, es de ejecución inmediata y su vigencia inicia desde el momento en que la Subdirección de Gestión del Talento Humano comunica oficialmente la decisión.

El futuro de la dirección territorial del Cesar mantiene la expectativa, especialmente tras el perfil mediático de Gómez, quien tuvo activa participación en el acompañamiento a trabajadores del sector salud, huelgas laborales y controversias sindicales relacionadas con empresas mineras. El cargo ha sido ocupado por diversas figuras reconocidas del departamento, entre ellas el actual concejal Jorge Luis Arzuaga, Delwin Jiménez y Antonio Junieles, quien participó en el proceso de empalme del sector trabajo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue retirado Jarib Josué Gómez Boneth de la dirección territorial del Ministerio del Trabajo en Cesar?

Jarib Josué Gómez Boneth fue separado de su cargo en la dirección territorial de Cesar por decisión discrecional del Ministerio del Trabajo, aprovechando la naturaleza de libre remoción del puesto. El procedimiento, establecido mediante la Resolución Número 2772 y confirmado por la ministra Natalia Eugenia López Fuentes, se aplicó tras comprobar que no existían causales de protección constitucional en su expediente y en el contexto de la transición administrativa del gobierno el 7 de agosto.

¿Quiénes han ocupado la dirección territorial del Ministerio del Trabajo en Cesar recientemente?

Entre las personas que han ocupado el cargo de director territorial del Ministerio del Trabajo en Cesar se encuentran Gómez Boneth, el actual concejal Jorge Luis Arzuaga, Delwin Jiménez y Antonio Junieles, quien hizo parte del equipo de empalme del sector trabajo, según señala el propio documento del Ministerio.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.