Por: El Espectador

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Una reciente decisión de la Corte Constitucional encendió el debate sobre los límites de la libertad de expresión de los servidores públicos en Colombia. Todo comenzó con la tutela interpuesta por María Claudia Tarazona, viuda del exsenador Miguel Uribe Turbay, quien señaló que el entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, divulgó información reservada tanto sobre el esquema de seguridad que protegía a Uribe Turbay como sobre la intimidad familiar del excongresista, sin contar con autorización para hacerlo. Según lo establecido por la Corte, estas declaraciones públicas, pronunciadas durante un discurso institucional, no solo cruzaron los límites permitidos para un funcionario, sino que también sugirieron que la conducta de Uribe Turbay pudo haber incidido en el atentado del que fue víctima y pusieron en tela de juicio la eficacia de su protección.

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De acuerdo con El Espectador, la Sala Cuarta de Revisión del alto tribunal concluyó que la UNP violó derechos fundamentales de la familia del exsenador, como la honra, el buen nombre, la memoria y la intimidad familiar, así como el derecho a la oposición política. Adicionalmente, la Sala halló que la respuesta a la solicitud de rectificación formulada por la esposa de Uribe Turbay fue insuficiente y meramente formal. Además, el tribunal consideró que se vulneró el derecho fundamental a la réplica, indispensable en una democracia pluralista.

La Corte Constitucional subrayó la importancia de que el Estado colombiano garantice no solo formalmente el derecho a la oposición, sino que también promueva activamente una cultura democrática en la que el disenso y las diversas posturas políticas sean respetadas, evitando discursos estigmatizantes desde la institucionalidad. Asimismo, indicó que narrativas que presentan a los opositores como amenazas atentan contra la solidez del sistema democrático.

Como consecuencia, la UNP deberá pedir disculpas públicas a la familia de Uribe Turbay mediante una rueda de prensa nacional e implementar protocolos que precisen el manejo reservado de información de protección, particularmente cuando involucra dinámicas familiares. También debe responder integralmente la solicitud de rectificación y evitar la revictimización de la familia. Finalmente, se ordenó la creación de un mecanismo conjunto de seguimiento, en el cual participarán la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para reforzar la protección de líderes de oposición en riesgo.

En paralelo, el proceso penal por el asesinato de Uribe Turbay cobró un nuevo impulso a raíz de una declaración revelada por María Claudia Tarazona y su abogado, que apunta a una posible infiltración en el esquema de seguridad y que, según El Espectador, investiga actualmente la Fiscalía. Al respecto, se indaga la posible complicidad de uno o más escoltas y se señala la existencia de relatos y evidencias cruzadas sobre comunicaciones vinculadas al atentado, lo que mantiene abiertas varias hipótesis en la investigación.

¿Por qué la Corte Constitucional ordenó disculpas públicas en el caso de la UNP y Miguel Uribe Turbay?

La Corte Constitucional, tras revisar los hechos, determinó que el entonces director de la UNP vulneró derechos fundamentales de la familia de Miguel Uribe Turbay al divulgar información confidencial y emitir juicios no autorizados sobre el atentado. Por ello, el alto tribunal ordenó que la entidad ofrezca disculpas públicas y ajuste sus protocolos para proteger la intimidad y dignidad de las personas objeto de medidas de protección.

¿Cuáles fueron las fallas en la respuesta de la UNP a la familia Uribe Turbay, según la Corte?

La Sala Cuarta de Revisión encontró que la respuesta de la UNP fue escueta y formalista, sin abordar de fondo la solicitud de rectificación de la familia. La entidad no negó expresamente lo pedido ni reconoció los derechos vulnerados, por lo que la Corte consideró que esta actuación no cumplió con los estándares de atención y respeto hacia las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.